藤木直人、俳優デビュー30周年イヤーに新曲「Summer Snow」配信リリース！

1995年映画「花より男子」でデビュー、2025年に俳優デビュー30周年を迎え、”藤木直人 30th Anniversary”を始動した、藤木直人。

その藤木直人が7月8日(水)、新曲「Summer Snow」を配信リリースすることが決定した。

「Summer Snow」は、藤木直人本人の作詞・作曲による、甘く切ないピアノバラード。

レコーディングにおいて初めて、藤木直人自身がピアノ演奏にチャレンジ、制作された。

さらに、本人の誕生日となる7月19日(日)からは、自身初のビルボードライブ・ツアーの開催が決定。

キャリア30周年を迎えた藤木直人の魅力を間近で堪能できる、クラブ公演ならではの特別なステージが期待される。

■リリース情報

藤木直人

新曲「Summer Snow」

2026年7月8日(水)0:00配信開始

※Pre-add/Pre-seve（配信事前予約）受付中



■ライブ情報

藤木直人 Billboard Live Tour

『Naohito Fujiki Live Tour ver14.5 Billboard Live 2026』

【2026年】

7月19日(日) Billboard Live TOKYO

7月20日(月・祝) Billboard Live TOKYO

8月8日(土) Billboard Live OSAKA

8月9日(日) Billboard Live OSAKA

8月16日(日) Billboard Live YOKOHAMA

8月30日(日) THE CLUB NAGASAKI