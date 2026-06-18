歌役者・9Lana、新曲「BLUE MOON」6/17配信リリース！ MV6/19プレミア公開

歌役者・9Lanaが6月17日(水)、新曲「BLUE MOON」を配信リリースした。

「BLUE MOON」は、ミュージックビデオ1000万再生を突破した、9Lanaの代表曲「BALALAIKA」の“その後の物語”を描いた続編作品。

「BALALAIKA」のカクテル言葉が「恋は焦らず」であったのに対し、今作「BLUE MOON」のカクテル言葉は「叶わぬ恋」。

叶わぬ恋に揺れるひとりの女性の想いを、情熱的なラテンビートと切ないメロディに乗せて歌い上げた、感情を激しく揺さぶる一曲となっている。

楽曲イントロなど随所に、「BALALAIKA」を彷彿とさせるコーラスやフレーズが散りばめられており、前作とのつながりを探しながら楽しめるのも聴きどころのひとつ。

歌詞や世界観にも前作との対比が巧みに仕掛けられており、物語を知るリスナーほど深く楽しめる作品に仕上がっている。

「BALALAIKA」で描かれたあの夜の先に、いったい何が待っていたのか――。

本作「BLUE MOON」で、その結末を見届けてほしい。

なお、「BLUE MOON」のミュージックビデオが、6月19日(金)20:00よりプレミア公開されることも発表された。

【MV】BLUE MOON / 9Lana

■リリース情報

9Lana

新曲「BLUE MOON」

2026年6月17日(水)Digital Release



■9Lana プロフィール

9つの声質を自在に操る、カメレオンボイスの持ち主。まるで楽曲の主人公が憑依したかのような圧倒的な表現力と、“声”だけで物語を描き切る唯一無二のボーカルコントロールで注目を集める。

2024年4月メジャーデビュー。その後もコンスタントにリリースを重ね、アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを形成。活動の幅を世界へと広げ続けている。

内緒のピアス「プロポーズ」のカバーはBillboard JAPANソングチャートにランクイン。

“声で演じる”という唯一無二のスタイルで、国内外から高い評価を獲得している。“声”を武器に、ジャンルや国境を越えて存在感を放ち続けている。