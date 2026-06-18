MONKEY MAJIK、川西拓実 (JO1)が念願のコラボソングリリース！

今年メジャーデビュー20周年を迎えた、MONKEY MAJIK。

そのMONKEY MAJIKが6月17日(水）、グローバルボーイズグループJO1の川西拓実とのコラボレーションソング「Unstoppable」を配信リリースした。

「Unstoppable」は、かねてよりMONKEY MAJIKのファンを公言してきた川西と、JO1のライブを観て感銘を受けたMONKEY MAJIK、リスペクトし合う両者が、構想段階から共にスタジオ入りし、制作。

MONKEY MAJIKならではの心地よいグルーヴと、川西の瑞々しいボーカルが溶け合う、世代やキャリアを超えて繋がった、スペシャルなコラボレーション・ソングが完成した。

両者が共演したMusic Videoも、6月23日(火)公開予定となっている。

■MONKEY MAJIK コメント

”『一緒にいい曲を作ろう』という想いに向かって、それぞれのアイデアを持ち寄って曲を作る過程はすごく楽しくて、

なによりも、僕たちにはない音楽的センスやクリエイティブな視点に触れ、たくさんの刺激をもらいました。この化学反応を感じてもらえるはずです。

ステージで放つ存在感とはまた違う、アーティストとしての川西くんの魅力が随所に感じられる楽曲に仕上がっています。

実は川西くん、ギターも弾いていますので、そこもしっかり聞き込んで下さい。”

■リリース情報

MONKEY MAJIK x 川西拓実 (JO1)

新曲「Unstoppable」

2026年6月17日(水）配信リリース

レーベル：A.S.A.B



なお、MONKEY MAJIKは9月2日(水)、本楽曲も収録された、15枚目となるオリジナルアルバム「Frequency」をリリース。

さらに来年年明けには、全国6会場を巡る、「MONKEY MAJIK 20th Major Anniversary Tour ～Thank You～」の開催が決定している。