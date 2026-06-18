若槻千夏、上田晋也に不満爆発「あれスゴい根に持ってます！」 共感の声多数…原因は収録中のある“一言”

若槻千夏、上田晋也に不満爆発「あれスゴい根に持ってます！」 共感の声多数…原因は収録中のある“一言”