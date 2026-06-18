若槻千夏、上田晋也に不満爆発「あれスゴい根に持ってます！」 共感の声多数…原因は収録中のある“一言”
タレントの若槻千夏が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）の2時間SPに出演。同番組のMCの上田晋也（くりぃむしちゅー）からのある一言を根に持っていることを明かした。
【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」
「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演した若槻は冒頭、共演者が上田の言動に対する不満を語った後、「上田さん最近、思ったことをフィルター通さずに言っちゃうなっていうのはちょっと体験しています」と切り出した。
若槻によると、「運動」をテーマにした収録の際の出来事として、「週に1回トレーニングしてるんですよって言ったら『週に1回だけか』って（上田さんが）言ってきたんですよ」と不満げに明かした。
これにはスタジオの観覧席からも「ああ〜」と共感の声が漏れると、上田は苦笑い。若槻は「十分じゃない？と思って私、あれスゴい根に持ってます！まだ怒ってます」と訴えた。
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「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演した若槻は冒頭、共演者が上田の言動に対する不満を語った後、「上田さん最近、思ったことをフィルター通さずに言っちゃうなっていうのはちょっと体験しています」と切り出した。
若槻によると、「運動」をテーマにした収録の際の出来事として、「週に1回トレーニングしてるんですよって言ったら『週に1回だけか』って（上田さんが）言ってきたんですよ」と不満げに明かした。
これにはスタジオの観覧席からも「ああ〜」と共感の声が漏れると、上田は苦笑い。若槻は「十分じゃない？と思って私、あれスゴい根に持ってます！まだ怒ってます」と訴えた。