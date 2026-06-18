公式Xで報告

サッカー日本代表は、北中米ワールドカップのグループF初戦で強豪オランダと2-2で引き分けた。サッカー大国との好勝負が世界的にも注目を集めた中、欧州の要人が「サムライブルーのユニフォームを手に入れました！」と報告している。

劇的ドロー発進となった森保ジャパン。日本のさらなる勝利を願い、欧州から援軍が現れた。

オランダ戦の翌日、日本代表のユニホームを手に笑顔で写っていたのは駐日デンマーク大使のヤール・フリス＝マスン氏。「ついにサムライブルーの公式ワールドカップユニフォームを手に入れました！本日、日本サッカー協会（＠JFA）より贈呈いただき、大変光栄です」と報告した。

デンマークはW杯出場を逃したため、10日の投稿では「私は日本代表を応援します！」と宣言。「来週の月曜日には、日本代表のワールドカップ公式ユニフォームをみなさんにお披露目できる予定です！」と明かしていた。

「これで来月にかけての日本代表戦の応援準備は万端です！あとは日本代表が勝ち続けて、このユニフォームの出番が増えることを願うばかりです！」と投稿の文面を結んだフリス＝マスン氏。援軍の登場にX上の日本ファンからは「大使！日本の応援ありがとうございます！」「応援をありがとうございます」「デンマークの分まで頑張ります」「すごく似合いそう」との声が寄せられた。

日本のグループ2戦目、チュニジア戦は日本時間21日の13時にキックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）