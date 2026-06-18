今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、子猫ちゃんのなんとも愛らしい姿。子猫といえば、まだ体も小さく、あどけなさがたっぷり残る時期。投稿主さんがその姿を見てみると、まさかの「あんよ」が宙にぷかり。いったいどんな体勢になっていたのでしょうか…。

投稿はXにて、12.7万件以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：マットの上で寝転がっていた子猫→可愛すぎる『あんよ』】

あんよが宙に浮いた子猫時代の一枚

今回、Xに投稿したのは「chichinanko保護猫を家族に 里親詐欺・虐待から動物たちを守りたい」さん。投稿されたのは、飼っている猫ちゃんの子猫時代の写真。写っていたのは、床の上でころんと横になった小さな子猫ちゃん。マットの上に体を預けながら、ふわふわの体をのびのびと広げています。

そして何より目を引くのが、後ろ足の体勢。小さなあんよがぴょこんと持ち上がり、まるで空中で止まっているかのようだったそうです。まだ子猫らしい柔らかそうな体で、なぜその角度に落ち着いたのか…。見れば見るほどおもしろくて、じわじわ笑みがこぼれてしまいます。「え、何かおかしいですか？」とでも言いたそうな顔も可愛らしいですよね。

無防備すぎる姿に猫好きもほっこり

子猫ならではの小さな手足、まだ少し頼りなげな体つき、そして好奇心いっぱいのまんまるな目。そのすべてがぎゅっと詰まった今回の投稿。まさに「0歳時代」の破壊力を感じます。

そんな投稿を見たXユーザーたちからは、「可愛過ぎる！！！！」「素晴らしき身体能力ですよね」「可愛い過ぎて体の力抜けました」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が猫ちゃんの可愛さに骨抜きになったみたいですね。

Xアカウント「chichinanko保護猫を家族に 里親詐欺・虐待から動物たちを守りたい」では、保護猫たちとの日々や、猫ちゃんたちの個性あふれる姿が投稿されています。

猫と暮らしていると、思いもよらない体勢でくつろいでいる姿に出会うことは多々あります。本人（猫）にとってはただのリラックスタイムでも、人間にとっては忘れられない宝物のような一瞬。今回の子猫ちゃんの宙に浮いたあんよにも、そんな幸せがぎゅっと詰まっていました。

写真・動画提供：Xアカウント「chichinanko保護猫を家族に 里親詐欺・虐待から動物たちを守りたい」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。