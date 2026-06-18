本拠地レイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら力投。リードしたダルトン・ラッシング捕手は5回に崩れた要因を分析した上で、「ボールの質に関しては心配する必要はない」と話した。

4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。4失点で逆転を許した。

6回にはしきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSにも映った。出血しており、ズボンには血の跡がくっきり。左膝にも不安を抱える中、91球を投じた。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」試合後番組は、リードしたラッシングが取材に応じる様子を放送。5回の4失点について、「先頭打者に四球を与えてしまったのが原因だと思う。先頭打者に四球を与えるのは、守備陣にとっても投手陣にとっても、そして捕手として試合の流れをコントロールしようとする上でも、決して良い結果には繋がらない」と分析した。

ただ、試合全体として見れば、十分に高評価。ラッシングは「ショウヘイについてはあまり深く考える必要はないと思う。彼は良い投球をしていたし、ボールの質に関しては心配する必要はない。得点力のある、かなり強力な打線だったしね。彼は基本的に自分の役割を果たしたと思う」と話していた。

大谷は6回、「5番・DH」のロハスのところで代打で登場。この日は投手専念とみられていたが、打者としても出場して遊ゴロだった。



（THE ANSWER編集部）