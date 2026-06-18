「過去一可愛い、やんのかステップ」「たまんにゃい♡」と絶賛されているのは、『やんのかステップ』で飼い主さんに近づいてくる子猫の光景。小さな体でぴょこぴょこと走る姿に、思わずキュンとしてしまう人が続出しています。その可愛らしい光景は反響を呼び、再生回数54万回を超えて癒やしを届けることとなりました。

【動画：パヤパヤ子猫を撮影していると→突然背中を丸めだして…尊すぎる『やんのかステップの瞬間』】

飼い主さんを見て『やんのかポーズ』になるわたげちゃん

可愛すぎる『やんのかステップ』が話題となっているのは、Instagramアカウント『わたげ｜短足三毛猫のくらし』に投稿された、ミヌエットの子猫わたげちゃんの、ある日の光景。

その日、お部屋の中でわたげちゃんの姿をカメラに収めていた飼い主さん。すると、わたげちゃんは背中を丸めてしっぽをピンと立て始めたそう。

その体勢は、興奮している時や何か要求がある時に見せる『やんのかポーズ』。その可愛らしいポーズだけでもほっこりしてしまいますが、このあと、飼い主さんはわたげちゃんのさらなる可愛いすぎる光景を目撃することになったのでした。

『やんのかステップ』でぴょこぴょこと急接近！

突然背中を丸めて『やんのかポーズ』を披露し始めたわたげちゃん。その様子を見守っていたところ、わたげちゃんはさらなる可愛い姿を見せてくれることに。その姿とは…やんのかポーズの体勢のまま走る『やんのかステップ』！

体を上下にぴょこぴょこと揺らし、カニ歩きをするように近づいてくるその姿は、まるで動くぬいぐるみ。その愛くるしい姿に、思わず悶絶してしまいます。

飼い主さんのところまで辿り着いたわたげちゃんは…

見事なやんのかステップで飼い主さんのところまでたどり着いたわたげちゃん。その可愛らしい姿に思わず笑顔になってしまいますが、一体なぜわたげちゃんはやんのかステップで近づいてきたのでしょうか？なにかお叱りを受けてしまうのかと思って見守っていると…わたげちゃんは、飼い主さんのすぐ近くまで来て、いつもの可愛い表情で顔を近づけてきたとのこと。

どうやら、ただ飼い主さんにやんのかステップを見て欲しかっただけのようです。

そんな無邪気なわたげちゃんの光景に、たくさんの人が心を射抜かれてしまうこととなったのでした。

やんのかステップでカメラに近づいてくるわたげちゃんの光景には、ノックアウトされてしまう人が続出。「やんのかステップだって気づいてあげられない可愛さ」「威嚇ではなく、可愛いのが近づいてきてくれただけ」「やんのかステップにやられちゃう！」と、投稿にコメントが殺到しています。

Instagramアカウント『わたげ｜短足三毛猫のくらし』では、そんな天真爛漫なミヌエットのわたげちゃんの魅力がたくさん投稿されていますよ。

わたげちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「わたげ｜短足三毛猫のくらし」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。