日本時間18日、サッカー日本代表がW杯ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を再開したが、MF久保建英（25=レアル・ソシエダ）の姿はなかった。

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1次リーグ初戦のオランダ戦で左膝を痛めて途中交代。翌日の練習も不参加だった。現地で受けたとされるMRI検査の結果について日本サッカー協会はこの日、

「MRI検査を行い、オランダ戦で左膝負傷が認められた。トレーナーとホテルで早期復帰に向けて治療とリハビリを行っている。自力歩行をしていて、生活面に支障はありません」

と、発表したが、診断名も全治も非公表とし、

「全治期間はあるが、公表はしません。（日本時間21日午後1時開始の）チュニジア戦の帯同はまだ決まっていません」

と、明言を避けた。

第2戦の出場は絶望になったともっぱらだ。

しかも、この日はエースFW上田綺世（27）も別メニュー調整。オランダ戦に先発して後半39分までプレーした。「疲労を考慮してグラウンドには来ていますが、別メニューということです」と広報担当が説明した。

「上田はオランダ戦翌日の練習でもランニング中心の別メニュー。前日の完全休養を挟んだこの日も、全体練習開始と同時にチーム本隊を離れ、軽いランニングを行うだけだった。上田もチュニジア戦の出場を回避する可能性が高そうです」（サッカー記者）

右シャドーの久保、センターFWの上田と攻撃の要となる2人を欠くことになれば、チュニジア戦での攻撃力の低下は否めない。

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それでもチュニジア戦は絶対に勝たなければいけない。いったいなぜか。●関連記事 【もっと読む】森保ジャパンに悲報！チュニジア戦は勝利が「絶対条件」 では、それらについて詳しく報じている。