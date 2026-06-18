第1子を出産したグラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が17日、自身のインスタグラムを更新。今月末から仕事復帰することを明かした。

先月5日に第1子となる長男の出産を報告した戸田。「お天気のいい日はテラスでランチ 風が気持ちいい おしゃれなお店のメニューっておしゃれすぎて 読んでも読んでも全然頭に入って来ないよね」とつづり、オープンカフェのテラスでのランチショットを公開した。

「唯一読めたフライドチキンがこの日のランチとなりました」と記した。

そのうえで「さてさて 今月末から少しずつですがお仕事復帰します！！」と早くも仕事復帰することを報告した。

「8月までボートのスケジュールが出ているので 確定している分だけまとめて書いておきますね」とスケジュールを列挙。「今日もお家で常滑G1楽しんでます 息子とボートレース場に遊びに行くのが夢です（多分結構早めに叶いそう さーて残りの産休も楽しむぞー」とつづった。

戸田は18歳からグラビアアイドルとして活動し、抜群のスタイルを誇る。“奇跡の36歳”と異名を取っていた23年に結婚を発表。24年には人間ドックで病が見つかり、手術、化学療法を受けたことを公表。昨年12月31日に第1子妊娠を発表し、「年齢も年齢ですし、なんと言っても病気の事もありハイリスク妊娠なので、正直今も不安の方が大きい」と心境を吐露。

5月5日に「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました 予定日より2週間半も早い誕生でしたが49.0cm/3014gの平均的な感じで安心しました 母子共にとても健康です」と報告していた。