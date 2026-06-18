◇インターリーグ ドジャース5−4レイズ（2026年6月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点で降板。打線が6回に逆転して7勝目を挙げ防御率は1.47。試合後、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手（25）も力投を称えた。

試合後、ラッシングは「すごく良い投球だった」と投手・大谷を称賛し「5回に少し苦しくなったけれど、先頭打者への四球が大きかったと思う。先頭打者に四球を与えると、守備側もバッテリーも苦しくなる。そこから立て直すのは簡単じゃない。でも翔平について深く心配するような内容ではないと思う。球自体は本当に良かった」と力投をねぎらった。

そして、6回4失点という登板内容に「翔平は自分の仕事を果たした。こちらがもっと点を取るべきだった」と打線の奮起が必要と自らを戒め「翔平が登板するたびに、周囲も本人も完璧に近い内容を期待してしまう。でも今日の投球を見て心配する要素は何もない」と完璧ではないものの心配ご無用の登板だったと振り返った。

バッテリーを組んだのはこの日が今季2試合目で「今回の経験を通して、今後さらに良いコミュニケーションや関係性を築いていけると思う。配球の面でもね。お互いにとって学びの機会だった」とうなずいた。

登板中に大谷は中指から出血が見られたが「もちろん血が見えたから、出血していたのは分かった。でも彼はここ数試合もそういう状態で投げてきた。だからマメのせいにするつもりは全くない」と影響を否定した。