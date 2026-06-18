「美少女図鑑AWARD」特別賞受賞の22歳、グラビア映えする抜群ボディ披露 圧倒的愛され力も発揮
「美少女図鑑AWARD2023」審査員特別賞を受賞した宮嶋くるみ（22）が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』29号の巻末グラビアに登場している。
【写真】グラビア映えする抜群ボディを披露した宮嶋くるみ
初登場の宮嶋は、“きゅるんっ”としたクリクリの瞳に人懐っこい笑顔、誰からも愛されるかわいらしさが武器。さらにグラビア映えする抜群ボディも持ち合わせる。圧倒的愛され力を持つ、次世代グラビアクイーン候補の最新グラビアとなっている。
なお、表紙＆巻頭にはサロンモデルの緑川春菜、「YJブルーム」企画には早坂美海、センターグラビアには月野ももが登場している。
【写真】グラビア映えする抜群ボディを披露した宮嶋くるみ
初登場の宮嶋は、“きゅるんっ”としたクリクリの瞳に人懐っこい笑顔、誰からも愛されるかわいらしさが武器。さらにグラビア映えする抜群ボディも持ち合わせる。圧倒的愛され力を持つ、次世代グラビアクイーン候補の最新グラビアとなっている。
なお、表紙＆巻頭にはサロンモデルの緑川春菜、「YJブルーム」企画には早坂美海、センターグラビアには月野ももが登場している。