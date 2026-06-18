元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が17日、自身のインスタグラムを更新。レギュラー出演していた日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）で共演したメンバーとの「お疲れ様会」を公開した。

3月末での退社を機に2年間MCを務めた「シューイチ」を卒業した岩田アナ。「シューイチメンバーがお疲れ様会をしてくれた日」とつづり、共に卒業した佐藤梨那アナウンサーとともに番組で共演した女性メンバーからねぎらいを受けたことを明かした。

岩田アナ、佐藤アナのほか、元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子、元体操日本代表の田中理恵さん、アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表の田中雅美さん、弁護士の森詩絵里氏、社会起業家の石山アンジュ氏らとのショットを公開した。

「ありがとうございました 今度はみんな集まれますように…!!」と記した。

参加メンバーである潮田もこの日の様子を自身のインスタグラムでアップ。「シューイチメンバーで岩田ちゃんとサトリナちゃんのシューイチお疲れ様会をしました 久しぶりに会えて嬉しかったし、何より撮影中可愛すぎる2人に みんなで可愛い可愛い〜がとまらなかった（七五三のお母さんみたいなってた笑）」とつづった。

「卒業してもずっとファミリーなのは変わらないね 時間が足りなかったのでまた近々 シューイチメンバー仲良しでほんとにみんな大好きです」とした。