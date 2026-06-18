ハワイに新しく誕生した“異例ずくめ”のホテル。日本人に嬉しい設備を数多く備えたハイスペックさを、ハワイ通のおぎやはぎ小木が熱弁した。

【映像】「こんな設備考えられない」小木絶賛のハワイ“最新ホテル”

ハワイの最新グルメ・絶景・アクティビティなど、地元で人気となっている“次に来る”情報を紹介するバラエティ「絶頂ハワイアンズ〜グルメ&絶景&トライアスロン〜」が14日に放送。出演は“ハワイ通”として知られるおぎやはぎ小木博明と、ハワイを訪れるのが2回目というハシヤスメ・アツコ、そしてハワイ初上陸の人気YouTuber「Lazy Lie Crazy（レイクレ）」のともやん、ぺろ愛男爵。

その中でも次に来る一押しホテルとして紹介されたのが、2024年にオープンした「ルネッサンス・ホノルル・ホテル＆スパ」。小木は一押しの理由について「ハワイのホテルって全部リノベーションなのよ。新しいホテルできたなと思っていくと前のホテルの名前が変わっただけ（のパターン）が多い」と、ハワイ（ワイキキ）周辺の観光地事情について力説。しかしこの「ルネッサンス〜」は約30年ぶりに建てられた“新築ホテル”なのだ。

一行は30階から39階にあるレジデンスタイプの部屋へ。オーシャンビューを一望できる贅沢な間取りに加え、扉で隠された冷蔵庫など最新鋭の設備に驚きのリアクションを見せていた。さらに日本人向けの、このホテルにしかない施設として「日本式の大浴場」も備わっており、ハワイに精通する小木は「ハワイで大浴場なんて考えられない」と絶賛しきりだ。

気になるお値段は550ドル（約8万7000円）から。30万円前後と予想していたハシヤスメやともやんは「安すぎ」「かなりびっくり」と意外な値段に驚いていた。

番組では他にもグルメや絶景、そしてハワイならではのアクティビティとして「ホノルルトライアスロン」が取り上げられ、4人は実際にトライアスロンに挑戦するなど、体当たりで“次に来る”コンテンツを体験していた。

（ABEMA「スポーツチャンネル」）