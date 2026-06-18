アメリカのニュースサイト、アクシオスなどは17日、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したと報じました。

戦闘終結に向けた覚書は、早ければ18日にもスイスで正式に署名される予定でしたが、アクシオスなどは17日、アメリカとイランが予定を前倒しして電子署名したと報じました。アメリカ側はトランプ大統領が署名し、覚書はすでに発効したとしています。

アメリカ政府高官によりますと、覚書では、レバノンを含む全ての戦線で即時かつ恒久的に戦闘を終結させ、最終合意に向けた60日間の交渉期間を設けるとしています。

また、ホルムズ海峡をめぐっては、アメリカは封鎖を解除する一方、イランは60日間は無料通航とし、その後の管理は周辺国と協議するとしています。

そして、イランは核兵器の開発や調達をしないことを確認。高濃縮ウランについては処分することで合意し、「最低限の措置」として、IAEA＝国際原子力機関の監督下での「現地での希釈処理」を挙げています。

また、イランの復興のために少なくとも3000億ドル＝およそ48兆円規模の計画を策定するほか、最終合意に至ればイランへの経済制裁を解除するとしています。