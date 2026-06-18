頑張り屋さんなシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で42万5000回再生を突破し、「猫から学んだ犬」「根性ｗｗ」「必死さが伝わります(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫用の小さなドアを『自分も通れる』と勘違いした大型犬→どう見てもサイズが…『衝撃的な展開』】

猫用ドアから侵入！？

Instagramアカウント「pinyan3390」の投稿主さんは、たくさんのわんこ＆にゃんこと一緒に暮らしています。今回の主役は、シベリアンハスキーの『ルーク』ちゃん。

ルークちゃんは、なぜか猫用の小さなドアに興味を持つのだそうです。その先へ行きたかったのか、「自分も通れるはず」と思ったのか、迷うことなく挑戦を開始。ところが、どう見ても体のサイズはドアよりずっと大きめです。

それでもルークちゃんは諦めません。体をねじ込みながら前進しようとしますが、当然ながら途中でストップ。いったん廊下へ戻ると、今度は角度を変えて再挑戦しました。しかし結果は同じで、首あたりまでしか入れなかったのだとか。それでも真剣な表情で挑み続ける姿に、思わず笑ってしまいます。

三度目の正直で…

ところが、ここで予想外の展開が待っていました。ルークちゃんは体勢を低くし、少し伏せるような姿勢になって再びチャレンジ。すると先ほどまで引っかかっていた肩がするりと抜け、そのまま前へ進み始めたのです。

次の瞬間、なんと本当にドアを通過してしまいました。まるで猫のような柔軟さで狭い隙間をすり抜ける姿は圧巻。どう考えても無理そうに見えたサイズ差だっただけに、見ていた人たちもびっくりしたそうです。大型犬とは思えないしなやかな動きで見事に侵入成功を果たしたルークちゃん。その執念と身体能力に、多くの人が驚かされたのでした。

ルークちゃんの奮闘に思わずホッコリした人は多い様子。「行けるんだw」「シベリアンネコスキー(笑)」「犬も液体になれるんだね(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

失敗パターンも豪快！！

とはいえ、毎回こんな奇跡が起きるわけではないそうです。実際にはほとんどの場合、途中で引っかかってしまい失敗に終わるのだとか。それでもルークちゃんは懲りることなく果敢に挑戦。

ときには「絶対に通れる！」という勢いのまま突進し、猫用ドアを壊してしまったこともあったそうです。成功するときも失敗するときも全力なルークちゃん。サイズ差など気にしない豪快なチャレンジ精神に、思わず笑ってしまう人が続出したのでした。

Instagramアカウント「pinyan3390」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pinyan3390」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。