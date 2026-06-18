記念撮影をする4頭のシベリアンハスキーさんたち。飼い主さんが何気なく撮影した1枚の写真が捉えた『シンクロ』っぷりが可愛すぎると話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で3万回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：絶景で記念撮影する4頭のハスキー犬→みんなの表情が…思わず笑顔になる『まさかのシンクロ』】

絶景で記念撮影をする4頭のハスキー犬たちが…

Xアカウント『@Apollo_Husky_12』に投稿されたのは、1枚の記念写真。

この日、シベリアンハスキー「アポロ」くんと「コスモ」くんは、飼い主さんやお友達ワンコと共にアウトドアを楽しまれていたのだといいます。

思わず笑顔になる『まさかのシンクロをする光景』に反響

絶景をバックに記念写真を撮影するため、上手に整列してくれたというハスキーさんたち。

飼い主さんが何気なくシャッターをきった写真を見返してみると…そこには、あまりにも愛くるしい光景が収められていたのだそう。

まさに絶景、圧巻の景色を背景にお行儀よくおすわりをしてカメラのほうを見てくれていたというハスキーさんたち。

ニコニコの笑顔が裏目に出てしまったのか…全員が全く同じように目を細めていたのだそう。示し合わせて撮影するほうが難しい…ともいえる奇跡のシンクロを激写することに成功したようです。

思わず何度も見返したくなる、微笑ましいその光景は飼い主さんはもちろん、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「心が溶けたわ…」「このままぬいぐるみにしたいくらいの可愛さ」「みんな可愛い」などの絶賛コメントが寄せられています。

芸達者なハスキー兄弟の日常

アポロくんとコスモくんは、とっても芸達者な仲良しハスキー兄弟。それぞれが個性に溢れており、飼い主さんやお友達ワンコとさまざまな場所へお出かけされる姿はとっても微笑ましいもの。

ご家族に溺愛されながら、自分たちらしくマイペース、そして幸せに暮らすアポロくんとコスモくんの日常はシベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒やしを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Apollo_Husky_12」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。