テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、サッカーの北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本が第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開したことを報じた。

初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英は、グラウンドに姿を見せなかった。日本代表の広報担当が「こっちにきてＭＲＩ検査をしてチームドクターが結果を見た。左膝の負傷が認められた。今日はこちら（練習場）に来ていない。トレーナーとホテルにいる。早期復帰に向けて治療とリハビリを続けていく」と説明。その上で「（チームからの）離脱はありません」と話したことを番組は伝えた。

久保についてコメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「重傷じゃないといいな、ということなんですけど」とし「ＭＲＩで検査をしたというようなことで、そこに確認されたということなんですけど。骨の中の打撲とかも映るんですけどね。それ以外に例えば血腫とかですね。それから水がちょっとたまっている…そういうのも映るってことなんですけど、半月板とかじん帯が損傷しているってことになるとですね。ちょっと時間がかかるわけですよね。だから、そこまでいってない打撲っていう範囲であればですね、次の試合は間に合わないにしても、その後に関しては、間に合う可能性十分あると思うんで、それを願いたいですね」とコメントしていた。