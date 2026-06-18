◆米大リーグ ドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのロバーツ監督が１７日（日本時間１８日）の大谷翔平投手が７勝目を挙げたレイズ戦の試合後の会見で、米国などで開催しているサッカーＷ杯に関する質問に答えた。前日１６日（同１７日）の試合では来場者にサッカージャージーが配布されたが、指揮官は「少しは見ているよ。オフィスで流れているからね。ただ、米国代表以外については詳しくない。でも重要な試合や、大きな情熱がかかっている試合を見るのは好きなんだ。ファンが盛り上がり、選手も熱くなるのを見るのは楽しい」とし、「（サッカーは）まだ勉強中だよ。有名選手は知っているけれど、特定の応援チームがあるわけではない」と明かした。

侍ブルーについて聞かれると、母・栄子さんが沖縄出身の日本人の指揮官は「日本ももちろん応援しているよ。でも、彼らがいつ試合をしているのかまでは把握していない。テレビでやっていれば見るけど、サッカーのためにスケジュールを調整するほどではないかな（笑）」。ちなみに、自身のサッカーの実力は「若い頃はやったよ。結構うまかったんだ」とほほ笑んだ。

大谷はこの日本拠地で先発登板。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１１分開始というハードスケジュールとなる中、６回７安打４失点で７勝目（２敗）をつかんだ。球数９１球、最速は１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。６回にフリーマンに逆転２ランが飛び出し、大谷に勝ち星がついた。

左膝の炎症からの“復帰登板”で右手中指のマメからも出血が見られたが、試合をつくった大谷。さらに６回には代打で打席に立ち、本拠地が騒然となった。２死走者なしで「５番・ＤＨ」のロハスの代打として記録上はまだ降板していない大谷がコールされた。登板日の代打は初めてで、初球に反応するも遊ゴロに倒れた。