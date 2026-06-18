サッカー元日本代表FWでJ2栃木のFW鈴木武蔵（32）が、18日までに自身のXを更新。自身が開催を予定していたW杯関連のイベントを「必要な人数に達しなかった」ため中止すると発表した。

鈴木は、21日のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本VSチュニジア戦で、横浜F・マリノスの喜田拓也とともに観戦するイベントを予定していた。「鈴木武蔵選手と喜田拓也選手を招き、サッカーワールドカップチュニジア戦をスクリーンや複数のテレビ画面で一緒に観戦する特別イベントを開催します。プロサッカー選手ならではの視点やリアクションを間近で感じながら、会場全体で試合を楽しめる観戦イベントです」とし、東京・渋谷で開催予定だった。SSS席は1人3万円、テーブルやいすなしの一般席は1人8000円だった。

鈴木は17日に「イベント開催中止のお知らせ」を発表。「この度、6月21日に開催予定でした『W杯のイベント』ですが、開催に必要な人数に達しなかったため、誠に残念ではございますが中止とさせていただくことになりました」とした。

「ご参加を楽しみにしていただいていた皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。既にお支払いいただいております参加費につきましては、全額返金対応をさせていただきます」と呼びかけた。