ホンダ新型「コンパクトカー」！

ホンダのタイ法人は2026年6月5日、新型コンパクトモデル「シティハッチバック」を同月26日に発売すると発表しました。

日本でシティといえば1981年にデビューした初代の独創的な「トールボーイ」スタイルを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。3ドアハッチバックながら、背の高い個性的なボディと優れた居住性を両立し、当時のコンパクトカー市場で強い存在感を放ちました。

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日本では1995年に2代目をもって販売を終えましたが、車名は翌1996年に新興国向けのセダンに受け継がれ、その後モデルチェンジを重ね、2019年、7代目へと進化した際、派生モデルとして5ドアハッチバックが追加されました。以降、2モデル体制で展開されています。

今回タイで発表された新型シティハッチバックは、現行7代目をベースとする改良モデルです。最も大きく変わったのはフロントまわりです。新デザインのヘッドライトやフロントグリル、バンパーを採用したほか、グリル上部にはLEDライトバーを配置。左右のヘッドライトと一体感のある発光表現により、先進的なイメージを強調しています。

装備面ではApple CarPlay／Android Autoにワイヤレス対応する10インチタッチスクリーン、駐車時や狭い場所での取り回しをサポートするサラウンドビューカメラシステム、自動防眩ルームミラー、ワイヤレス充電、アンビエントライトなどを新たに設定しました。

ボディサイズ（従来モデル）は全長4345mm×全幅1748mm×全高1488mm、ホイールベース2590mm。パワートレインは1リッターターボまたは1.5リッターハイブリッド（e:HEV）の2種類を設定しています。

グレード構成の再編も今回の特徴です。従来モデルでは1リッターターボが「S」「SV」「RS」の3タイプ、e:HEVが「RS」の1タイプとなっていましたが、新型では一転。1リッターターボが「S」、e:HEVが「V」「SV」「RS」となり、これまで最上級グレードに限られていたe:HEVをより幅広い価格帯で選択できるようになりました。

現地でシティハッチバックは、e:HEVのエントリーモデルとして位置づけられており、今回の改良を通じて、e:HEVの販売促進を図る狙いです。価格などの詳細は6月26日に発表される予定です。