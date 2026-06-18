北中米Ｗ杯で、日本の美徳が海外にも広がりを見せている。

ウクライナメディア「ＴＲＩＢＵＮＡ．ＣＯＭ」は「日本が基準を作った…イラクはＷ杯でノルウェーに敗れた後、ロッカールームを片付けた」と題する記事を掲載。「日本の試合後の習慣が世界のサッカー界に広がりつつある」と報じた。

記事では「日本は長年にわたりＷ杯の雰囲気作りに尽力しており、ファンがスタジアムを清掃したり、選手がロッカールームをピカピカにしたりする姿がよく見られる。これは国際サッカーにおける最もよく知られたピッチ外の伝統の一つである」と紹介。「イラクはノルウェーに１―４で敗れた後、同様の行動を見せた。イラク代表チームの公式ＳＮＳに投稿された動画には、試合後に選手やスタッフがロッカールームを清掃・整理し、出発前にすべてをきちんと整えている様子が映っている」と伝えた。

その上で「動画には（ロッカールーム内の）戦術ボードに『Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ Ｂｏｓｔｏｎ（ありがとう、ボストン）』というメッセージが書かれている様子も映っている。ささやかな行動ではあるが、今大会で各チームが示そうとしている敬意と姿勢を物語っている」と記した。

日本がＷ杯で続けてきた行動が、少しずつ海外にも浸透しつつあるようだ。