¡ÚËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡ÛËÜÅÄ·½Í¤¤Î²òÀâ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸«²ò¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÁª¼ê¤Ë¸Ä¿Í¹¶·âÅª¤ÊÈ¯¸À¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£´£°¡á¥¸¥å¥í¥ó¡Ë¤Î²òÀâ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡Ê£±£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤ÇÃæ·Ñ¶É£Î£È£Ë¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯àËÜÅÄÀáá¤¬¥µ¥¯Îö¡£Áê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹£Æ£×¥³¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ò·Ù²ü¤·¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ïº£Æü¡¢£±¤Ë¥¬¥¯¥Ý¡¢£²¤Ë¥¬¥¯¥Ý¡¢£³¤Ë¥¬¥¯¥Ý¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎàÌ¾¸Àá¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢²òÀâ¤ÎÆâÍÆ¤¬Áê¼ê¹ñ¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£ð£ï£ò£ô£î£é£å£õ£÷£ó¡¥£î£ì¡×¤¬¡Ö£×ÇÕ¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡Ø¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ù¤ò±é¤¸¤¿¡£Èà¤Ï¸øÁ³¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤òÉî¿«¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡×¤ÈÃæ·Ñ¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤·¤Æà²òÀâ¼Ô¼º³Êá¤Î¥é¥¯°õ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤È¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡Ø¶¸µ¤²òÀâ¡Ù¤ÎµÄÏÀ¡×¤Ê¤É¤È¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Ó£Ð£Ï£Ô£Ö¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉ÷±À»ùËÜÅÄ·½Í¤¤¬¡¢ÆÃÍ¤Î¹Ó¤¤¸ýÃÌ¤ÇÃæ·Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¼«¹ñ¤Ç¤Ï¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÏÇÈÌæ¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉµÕÉ÷¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î´¶¾ð¤ò¡¢²¿¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤â¤«¤±¤º¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤ÏÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£²òÀâ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¬Äê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢º£Âç²ñ¤Ç¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿³È½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿À·Ð¼Á¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¹¶·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼çÎÏ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥³¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤»¤ë°ìÊý¡¢¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¥è¥ó¥°¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Î²òÀâ¤ÏÀ¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£