ＮＨＫの杉浦友紀アナウンサーが、共演者と撮影したオフショットが披露された。

ＤｅＮＡ前監督で「横浜ＤｅＮＡベイスターズアンバサダー」を務める三浦大輔氏が１７日までにインスタグラムを更新し、７月１３日に放送されるＮＨＫ「ファミリーヒストリー 〜三浦大輔〜」を告知。「ヨ・ロ・シ・ク！！」と呼びかけた。

ＭＣを務める杉浦アナ、今田耕司と楽しそうに記念撮影。杉浦アナはバイカラーのトップス姿で笑顔を見せた。

スポーツ、バラエティー、ニュースと様々な番組に引っ張りだこの杉浦アナ。１３日に放送された「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の司会も務めた。１２日には自身のＸで「６月ここ最近でいちばん忙しくなりそう」とつづっている。

サッカーＷ杯北中米大会の「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ デイリーハイライト」にも出演している杉浦アナ。ネット上では「変わらずかわいいな」「相変わらずお綺麗（きれい）だなぁ」「美人やな」「相変わらず可愛くて素晴らしい。昔、杉浦アナ目当ててサンデースポーツみてたなぁ」「杉浦友紀アナが見たいから見てるアタシ」「もうベテランの域だと思うけど、落ち着きと華やかさ併せ持つ独特の声が健在。スポーツ番組に向いてるな」と反響。また「杉浦友紀アナはここ数年充実した働きぶりですな」「Ｗ杯のオランダ戦特番の司会頑張ってたもんね！そりゃ疲れるよー。杉浦友紀アナはお仕事にも全力投球だから、とても素敵です！」とねぎらう声も寄せられた。