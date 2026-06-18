ランニングをするならやっぱり朝！早朝ランニングがもたらす複数のメリットとは！？【ランニングの教科書】

ランニングをするならやっぱり朝！早朝ランニングがもたらす複数のメリットとは

朝のランニングは念入りなウォーミングアップが必要

早起きが苦にならない方は、早起きしてウォーキングやランニングをすると、いろいろなメリットがあります。まず、早起きして有酸素運動をすることで、適度に汗をかき全身の血流が促されます。すると、交感神経が活発になり、身体が活動モードに切り替わるため、爽やかな１日を始められます。

また、朝日を浴びると体内時計がリセットされ、「睡眠ホルモン」とも呼ばれる「メラトニン」の分泌が止まります。メラトニンはだいたい14～16時間後に再び分泌が始まり、その作用で自然と眠気を感じるようになっているため、生活リズムが一定に保たれるのです。その他、ダイエットにも効果的です。

ただし、朝の運動にはふたつ注意点があります。ひとつは、睡眠中に身体から水分が失われているので、必ずコップ一杯の水を飲んでから運動を始めるということ。

もうひとつは、運動開始前は筋肉や関節が硬くなっているうえに、起きた直後は体温が低めなので、ウォーミングアップの時間を長めにとって、念入りに行なうということ。ケガや故障で後悔しないよう、必ず守ってください。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』