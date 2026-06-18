東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7014　高値0.7075　安値0.6995

0.7141　ハイブレイク
0.7108　抵抗2
0.7061　抵抗1
0.7028　ピボット
0.6981　支持1
0.6948　支持2
0.6901　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5769　高値0.5838　安値0.5752

0.5907　ハイブレイク
0.5872　抵抗2
0.5821　抵抗1
0.5786　ピボット
0.5735　支持1
0.5700　支持2
0.5649　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4100　高値1.4123　安値1.3991

1.4284　ハイブレイク
1.4203　抵抗2
1.4152　抵抗1
1.4071　ピボット
1.4020　支持1
1.3939　支持2
1.3888　ローブレイク