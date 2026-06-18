東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7014 高値0.7075 安値0.6995
0.7141 ハイブレイク
0.7108 抵抗2
0.7061 抵抗1
0.7028 ピボット
0.6981 支持1
0.6948 支持2
0.6901 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5769 高値0.5838 安値0.5752
0.5907 ハイブレイク
0.5872 抵抗2
0.5821 抵抗1
0.5786 ピボット
0.5735 支持1
0.5700 支持2
0.5649 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4100 高値1.4123 安値1.3991
1.4284 ハイブレイク
1.4203 抵抗2
1.4152 抵抗1
1.4071 ピボット
1.4020 支持1
1.3939 支持2
1.3888 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7014 高値0.7075 安値0.6995
0.7141 ハイブレイク
0.7108 抵抗2
0.7061 抵抗1
0.7028 ピボット
0.6981 支持1
0.6948 支持2
0.6901 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5769 高値0.5838 安値0.5752
0.5907 ハイブレイク
0.5872 抵抗2
0.5821 抵抗1
0.5786 ピボット
0.5735 支持1
0.5700 支持2
0.5649 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4100 高値1.4123 安値1.3991
1.4284 ハイブレイク
1.4203 抵抗2
1.4152 抵抗1
1.4071 ピボット
1.4020 支持1
1.3939 支持2
1.3888 ローブレイク