今回は、見下していたママ友が豪邸に住んでいると知り、モヤついた話を紹介します。

バカにしていたママ友が…

「最近子どもの幼稚園で知り合ったママが、はっきり言って嫌いです。そのママは質素な服装に地味な見た目で、『生活に余裕がないんだろうな』と見下していました。でも家のローンの話になったときに、『私はローンを組まず、現金一括で買った』と自慢してきたんです。ただ、そのママの家は古くてショボいから、ローンを組まなくてもいいような金額なんだと思いました。

そんなある日、そのママの家にお邪魔させてもらうことになりました。家に向かいましたが、都内の一等地にあるとんでもない豪邸で、愕然としました。私が住んでいるタワマンよりずっと広くて……。あの豪邸を一括で買ったなんて『この人の旦那、何の仕事してるの…？』と思いました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年11月）

▽ この女性はこのママにかなり嫉妬しているようですが、嫉妬心からひどい行動に出たりしないといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。