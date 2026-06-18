久保不在でシャドー起用も? 誕生日祝われた堂安律、28歳初陣は“鬼門”第2戦「成熟したメンタリティを」
前日16日に28歳の誕生日を迎えた日本代表MF堂安律(フランクフルト)が17日、練習後に報道陣の取材に応じ、2019年のA代表デビューから8年目の祝福に「皆さんは僕のことを20歳(ハタチ)から見てくれている人がほとんどだと思うけど、早いですね」と感慨を口にした。
堂安は森保ジャパンが発足した2018年9月にA代表に初招集され、同11日のコスタリカ戦でデビュー。当時から指揮する森保一監督の他、ベテランのDF長友佑都やDF吉田麻也、同時期から定着したMF南野拓実やDF冨安健洋と長年にわたって共に戦い、14日のオランダ戦(△2-2)までに66試合11得点の実績を重ねてきた。
全体練習がオフだった16日にはチームで誕生日を祝われたようで「(吉田)麻也くんと(長友)佑都くんとも話して『8年代表にいてまだいんの?あの2人』って冗談言ってましたけど(笑)」と誕生日会の様子を明かした堂安。その一方、W杯期間中とあって「こんなに誕生日の実感がない誕生日も稀だった」といい、「他に気を張っているところも多いし、家族と会う時間も少しはあったけど、(積もる話は)大会が終わってからって言いました」とW杯ムードを強調した。
20日に控えるW杯グループリーグ第2戦チュニジア戦は28歳初陣。オランダ戦で左膝を痛めたMF久保建英(ソシエダ)の欠場が決定的となっており、堂安は近年の本職と言える右ウイングバックだけでなく、右シャドーで起用される可能性もありそうだ。
それでも堂安は「今はいろんな選手がシャドーをできるので」と煙に巻く。「(中村)敬斗も僕も、純也くんも、(鎌田)大地くんも、(塩貝)健人もできるし、(小川)航基の2トップとか、いろんなオプションがある中で人がいないというネガティブさはない。タケのアイデアが一つ欠ける痛さは感じるけど、タケにはないスピードであったりを他の選手ができれば補える。痛いけどチームとしてネガティブには考えすぎずに試合に臨みたい」。あくまでもチーム全体を見据えながら穴を埋めていく構えだ。
その俯瞰的な姿勢はチュニジア対策でも同様だ。相手は守りを固めてカウンターを狙ってくるという可能性が高いが、堂安は「あまり多くは語りたくはないけど、守備を固められるからボールを持てると思い込んで守備をおろそかにすることで、一番勝ち点を失うことが多い」とピシャリ。2022年のカタールW杯第2戦コスタリカ戦の教訓を思い返していた。
「最初の5分、10分、行けるみたいな雰囲気がチーム全体であった中で崩しきれずに最後失点ということがあったので、0-0でもOKという考え方を持ちながら最後にトドメを刺すと考えていく必要がある」。グループリーグ第2戦の日本代表は過去1勝3分3敗の鬼門。積み上げてきた試合運びをこの一戦でも発揮していく構えだ。
チュニジアは初戦でスウェーデンに1-5で敗れており、直接対決の結果で差がつかない場合は得失点差争いも重要になるが、「スウェーデンが大量得点で勝ったからと言って、僕たちが同じ大量得点で勝つ必要もないと思っている」と堂安。「僕たちに必要なのはやっぱり勝ち点。それは選手間でミーティングで話しているし、同じマインドで成熟したメンタリティを見せられると思う」と前回大会からの成長を示すべく、モンテレイの地に乗り込む。
(取材・文 竹内達也)
堂安は森保ジャパンが発足した2018年9月にA代表に初招集され、同11日のコスタリカ戦でデビュー。当時から指揮する森保一監督の他、ベテランのDF長友佑都やDF吉田麻也、同時期から定着したMF南野拓実やDF冨安健洋と長年にわたって共に戦い、14日のオランダ戦(△2-2)までに66試合11得点の実績を重ねてきた。
20日に控えるW杯グループリーグ第2戦チュニジア戦は28歳初陣。オランダ戦で左膝を痛めたMF久保建英(ソシエダ)の欠場が決定的となっており、堂安は近年の本職と言える右ウイングバックだけでなく、右シャドーで起用される可能性もありそうだ。
それでも堂安は「今はいろんな選手がシャドーをできるので」と煙に巻く。「(中村)敬斗も僕も、純也くんも、(鎌田)大地くんも、(塩貝)健人もできるし、(小川)航基の2トップとか、いろんなオプションがある中で人がいないというネガティブさはない。タケのアイデアが一つ欠ける痛さは感じるけど、タケにはないスピードであったりを他の選手ができれば補える。痛いけどチームとしてネガティブには考えすぎずに試合に臨みたい」。あくまでもチーム全体を見据えながら穴を埋めていく構えだ。
その俯瞰的な姿勢はチュニジア対策でも同様だ。相手は守りを固めてカウンターを狙ってくるという可能性が高いが、堂安は「あまり多くは語りたくはないけど、守備を固められるからボールを持てると思い込んで守備をおろそかにすることで、一番勝ち点を失うことが多い」とピシャリ。2022年のカタールW杯第2戦コスタリカ戦の教訓を思い返していた。
「最初の5分、10分、行けるみたいな雰囲気がチーム全体であった中で崩しきれずに最後失点ということがあったので、0-0でもOKという考え方を持ちながら最後にトドメを刺すと考えていく必要がある」。グループリーグ第2戦の日本代表は過去1勝3分3敗の鬼門。積み上げてきた試合運びをこの一戦でも発揮していく構えだ。
チュニジアは初戦でスウェーデンに1-5で敗れており、直接対決の結果で差がつかない場合は得失点差争いも重要になるが、「スウェーデンが大量得点で勝ったからと言って、僕たちが同じ大量得点で勝つ必要もないと思っている」と堂安。「僕たちに必要なのはやっぱり勝ち点。それは選手間でミーティングで話しているし、同じマインドで成熟したメンタリティを見せられると思う」と前回大会からの成長を示すべく、モンテレイの地に乗り込む。
(取材・文 竹内達也)