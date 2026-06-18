別調整も「大丈夫」と強調した上田綺世、“鬼門”の第2戦へ「僕の武器も有効に」
日本が出場した過去7大会で1度しか勝ったことのない“鬼門”のW杯グループリーグ第2戦に向けて再始動した森保ジャパン。オランダ戦(△2-2)の疲労を考慮して別メニュー調整となった日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)も練習後には他の選手と同じようにミックスゾーンに姿を見せ、体の状態について質問する報道陣に「大丈夫です」と力強く3度繰り返した。
北中米W杯グループリーグ初戦のオランダ戦では、2度のビハインドを追いつく粘り強さを見せ、勝ち点1を獲得。誰もが成長を実感していた中で、3-4-2-1の1トップで先発した上田も同様の手応えをつかんでいた。
「試合中の自分の感触もそうだし、プレーの手応えも(カタール大会とは)まったく違うものになっている。何より自信を持ってプレーできたのは前回とは違った点だと思う」
上田は胸を張ってそう言った。カタールW杯では悔しさも味わったが、フェイエノールトで欧州の厳しい戦いを経験し、日本代表でもエースとしての立場を確立した今、W杯の舞台に立つ心境は大きく変わっている。オランダ戦でもゴールこそなかったが、前線で体を張り、攻撃の起点として存在感を発揮。手応えを得たまま、次なるチュニジア戦へ向かう。
もっとも、上田はまったく楽観視していない。「2戦目はどの大会も難しいゲームになっている。しっかりモノにできるように、いい準備をしたい」。日本は初戦で勝ち点1を獲得した一方、チュニジアはスウェーデンに1-5で敗れる黒星スタート。相手はあとがなく、しかも大会期間中に監督交代という異例の状況にある。それでも上田は相手の事情に意識を向けすぎることはない。
「もちろんイレギュラーはありますけど、僕らは自分たちの力を発揮するだけ。どんな状態の相手でも、自分たちがクオリティーを発揮することに集中したい」。チュニジアについては「タフに戦ってくる」と警戒する。引いて守備を固めてくる可能性も高いとみているが、その展開こそ上田の力が求められる場面でもある。
「引かれると中央から崩すのは難しくなる。そうすると高さだったり、個での打開も必要になってくる。僕の武器も有効的になる局面はあると思う」。空中戦の強さ、ゴール前での駆け引き、そして強靱なフィジカル。日本が押し込みながらも最後の一押しに苦しむ展開でゴールに絡めば、エースの存在価値はさらに高まる。
オランダ戦でもクロスから惜しい場面は作れており、「あとは噛み合いかなと思っています」とゴールの予感も口にした。今大会では、アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシやフランス代表のFWキリアン・ムバッペ、イングランド代表のFWハリー・ケインなど、優勝候補国のエースが複数得点を叩き出し、チームを勝利へと導いている。日本でも同じ役割を期待される存在が上田だ。
「フォワードは全員、毎試合点を取るためにプレーしている。自分も日本を代表してスタートで出させてもらっているので、得点を取るために全力を尽くしている。結果として前回は取れていないという現実がある。数字にすることがチームにとって何よりプラスになるし、そこにはこだわりたい」
ただ、上田が重視するのは得点だけではない。チーム全体で同じ絵を描き続けることこそ、日本の強みだと考えている。オランダ戦では失点後やハイドレーションブレイクのたびに選手たちが集まり、情報を共有しながら戦い続けた。
「日本は当たり前のようにできることだけど、それが当たり前じゃないことは知っている。同じ方向を向いて戦い続けることが、日本の世界との差別化になる」
まずは失点しないこと。そしてチームとして戦い続けること。その上でエースが決める。上田が目指しているのは、まさにそんな理想の勝利だ。「初戦で勝ち点を拾えたので、それを生かすためにも次はしっかり勝ちたい」。進化した背番号18が、チュニジア戦で待望の自身W杯初ゴールを狙う。
(取材・文 矢内由美子)
北中米W杯グループリーグ初戦のオランダ戦では、2度のビハインドを追いつく粘り強さを見せ、勝ち点1を獲得。誰もが成長を実感していた中で、3-4-2-1の1トップで先発した上田も同様の手応えをつかんでいた。
上田は胸を張ってそう言った。カタールW杯では悔しさも味わったが、フェイエノールトで欧州の厳しい戦いを経験し、日本代表でもエースとしての立場を確立した今、W杯の舞台に立つ心境は大きく変わっている。オランダ戦でもゴールこそなかったが、前線で体を張り、攻撃の起点として存在感を発揮。手応えを得たまま、次なるチュニジア戦へ向かう。
もっとも、上田はまったく楽観視していない。「2戦目はどの大会も難しいゲームになっている。しっかりモノにできるように、いい準備をしたい」。日本は初戦で勝ち点1を獲得した一方、チュニジアはスウェーデンに1-5で敗れる黒星スタート。相手はあとがなく、しかも大会期間中に監督交代という異例の状況にある。それでも上田は相手の事情に意識を向けすぎることはない。
「もちろんイレギュラーはありますけど、僕らは自分たちの力を発揮するだけ。どんな状態の相手でも、自分たちがクオリティーを発揮することに集中したい」。チュニジアについては「タフに戦ってくる」と警戒する。引いて守備を固めてくる可能性も高いとみているが、その展開こそ上田の力が求められる場面でもある。
「引かれると中央から崩すのは難しくなる。そうすると高さだったり、個での打開も必要になってくる。僕の武器も有効的になる局面はあると思う」。空中戦の強さ、ゴール前での駆け引き、そして強靱なフィジカル。日本が押し込みながらも最後の一押しに苦しむ展開でゴールに絡めば、エースの存在価値はさらに高まる。
オランダ戦でもクロスから惜しい場面は作れており、「あとは噛み合いかなと思っています」とゴールの予感も口にした。今大会では、アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシやフランス代表のFWキリアン・ムバッペ、イングランド代表のFWハリー・ケインなど、優勝候補国のエースが複数得点を叩き出し、チームを勝利へと導いている。日本でも同じ役割を期待される存在が上田だ。
「フォワードは全員、毎試合点を取るためにプレーしている。自分も日本を代表してスタートで出させてもらっているので、得点を取るために全力を尽くしている。結果として前回は取れていないという現実がある。数字にすることがチームにとって何よりプラスになるし、そこにはこだわりたい」
ただ、上田が重視するのは得点だけではない。チーム全体で同じ絵を描き続けることこそ、日本の強みだと考えている。オランダ戦では失点後やハイドレーションブレイクのたびに選手たちが集まり、情報を共有しながら戦い続けた。
「日本は当たり前のようにできることだけど、それが当たり前じゃないことは知っている。同じ方向を向いて戦い続けることが、日本の世界との差別化になる」
まずは失点しないこと。そしてチームとして戦い続けること。その上でエースが決める。上田が目指しているのは、まさにそんな理想の勝利だ。「初戦で勝ち点を拾えたので、それを生かすためにも次はしっかり勝ちたい」。進化した背番号18が、チュニジア戦で待望の自身W杯初ゴールを狙う。
(取材・文 矢内由美子)