１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７６．７９ドル（＋０．７４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３８１．４ドル（＋２７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７０６９．６セント（＋７９．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１２．７５セント（＋１６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３２．００セント（＋２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３６４．４５（＋１．９６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７６．７９ドル（＋０．７４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３８１．４ドル（＋２７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７０６９．６セント（＋７９．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１２．７５セント（＋１６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３２．００セント（＋２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３６４．４５（＋１．９６）
出所：MINKABU PRESS