・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７６．７９ドル（＋０．７４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４３８１．４ドル（＋２７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７０６９．６セント（＋７９．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１２．７５セント（＋１６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２１．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１３２．００セント（＋２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３６４．４５（＋１．９６）

出所：MINKABU PRESS