１７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５０７ドル安 ＦＲＢタカ派姿勢で １７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５０７ドル安 ＦＲＢタカ派姿勢で

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１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５０７．１２ドル安の５万１４９２．５５ドルと５日ぶり反落となった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）」では市場の予想通り政策金利は据え置かれた。ただし声明文からフォワードガイダンスが削除され一定の動揺を市場にもたらしたほか、参加者による金利見通しを通じて年内の利上げの可能性が意識された。ウォーシュ新議長の記者会見では緩和志向が見受けられず、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がタカ派的な姿勢を示したとの見方が強まり、株式相場の重荷となった。



セールスフォース＜CRM＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が下落。ライオンズゲート・ステュディオス＜LION＞とカーマックス＜KMX＞が大幅安となった。一方、キャタピラー＜CAT＞とゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞がしっかり。レイジーボーイ＜LZB＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は３５４．６９ポイント安の２万６０２１．６５と続落。メタ・プラットフォームズ＜META＞やマイクロソフト＜MSFT＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が売られ、エヌビディア＜NVDA＞が軟調推移。ＣＭＥグループ＜CME＞が下値を探った。半面、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が堅調推移。ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が高い。



出所：MINKABU PRESS