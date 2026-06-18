ソースネクスト株式会社は、RAW画像データの修復に対応したソフト「修復 for フォト」を6月15日（月）に発売した。

メモリーカード、SSD、HDD内に保存された写真データが、転送エラーやPCの強制終了、物理的損傷などによって破損した場合に修復できるソフト。表示できない写真データのほか「ぼやける」「グレー表示になる」といった不具合にも対応する。

開発元は、データ復旧ソフトなどを手掛け、30年以上の実績を持つStellar Information Technology Pvt. Ltd.。「Stellar Repair for Photo」をベースに、一部機能を変更したものとなる。

修復対象は、JPEGやTIFFのほか、OMデジタルソリューションズ（オリンパス）、キヤノン、ソニー、ニコン、パナソニック、富士フイルム、リコー（ペンタックス）などのRAWファイル。

JPEGファイルの破損が深刻な場合には、同じ機器で撮影した正常なJPEG画像をサンプルとして利用し、重度に破損したファイルの修復を行える。

操作は「ファイル選択」「修復」「保存」の3ステップで完了。複数の画像を同時に処理でき、異なる形式のファイルもまとめて修復可能。

提供はダウンロード版のみ。価格は8,782円。6月28日（日）までは43%OFFの4,980円で購入できる。

また、正常に動作しない場合、あるいは修復できない場合に、購入金額相当を返金する修復保証も設定されている。

対応形式

JPEG、HEIC、TIFF、MxPEG、RAW（ARW、CR3、CR2、CRW、DNG、ERF、MRW、NEF、NRW、ORF、PEF、RAF、RW2、SR2、SRF）

動作環境

OS

CPU

メモリ

インストール容量

Windows 11/10（64bit版のみ） Mac：macOS X 10.11以上Windows：Intel compatible（x64-based processor） Mac：Intel/Apple Silicon（M1/M2/M3/M4）Windows：4GB（8GB以上を推奨） Mac：2GB（4GB以上を推奨）

250MBの空き容量