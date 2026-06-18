サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は１７日（日本時間１８日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル近郊で練習を再開した。主将のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝は、１４日のオランダ戦後に目にしたサポートメンバーのＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー、ＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝の異例の行動を明かした。

この日、１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、モンテレイ）に向けて選手ミーティングを実施。板倉は結束を強めた会で、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が選手たちに話したエピソードに言及した。

「佑都くんの話でも出ましたけど、試合後のロッカーで（試合に）出ていた選手のスパイクを麻也くんとタキ（南野）が汚れたスパイクを磨いて閉まってくれたりとか、みんなが使ったユニホームをクリーニングのところに集めてくれた」

２人とも代表で長らく活躍してきた大先輩だ。「本来であればあり得ないというか、そういう仕事をやるっていうのはあり得ないこと。本当に率先して、チームのためにっていう思いでやってくれている」と敬意。「そこは自分自身も忘れちゃいけないと、もう一回佑都くんが引き締めて、すごくいいミーティングになった」と話した。