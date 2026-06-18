「ドジャース５−４レイズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が先発し、６回、９１球を投げて今季ワースト７安打、同最多タイ４失点で７勝目（２敗）を挙げた。１２日の欠場原因となった左膝の状態が心配される中、最速は１６２・５キロをマーク。防御率１・４７。六回の攻撃ではＤＨを解除し、ロハスに代わって打席に立ち、遊ゴロに倒れた。チームは逆転勝ちで３連勝を飾った。

試合後、ロバーツ監督は大谷の投球について「全体的にボール自体は良かったと思う。スイーパーはこれまで見せてきたような“空振りを量産するレベル”ではなかったけど、それでも彼はいつも通り、イニングをうまくまとめて、必要な場面でしっかり投げ切る方法をみつけるんだ」と、及第点を与え、「膝の影響で、まだフォーム面で少し調整しながら投げているところはあった」と指摘した。

終盤には指から出血も見られた大谷。今後の登板間隔について少し空ける可能性を問われたが「可能性はゼロではないが、今のところは大丈夫だと思っている。デュルマボンド（皮膚接着剤）を使っていたが、それが途中で取れたのか、あるいは使わなかったのか分からないが、そのせいで終盤に出血があったようだ。ただ、それでも次は来週水曜日あたり（２４日ツインズ戦）になると思う。そこを飛ばす理由は今のところ見当たらない。将来的に休ませる可能性はあるが、現時点ではいい状態だと思っている。１カ月前よりもずっと良くなってる」と、語った。