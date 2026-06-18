女子ネーションズリーグ

バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。デュースの激戦となった第4セットは、海外ファンにも衝撃が広がった。

フルセットの死闘を制し、第1週のカナダ大会から無傷5連勝とした日本。セットカウント1-2と追い込まれた第4セットに執念を見せた。

デュースにもつれこんでもなかなか決着がつかず。マッチポイントを握られても粘り、30-30からブロックでセットポイントとすると、最後は佐藤淑乃が強打を決めた。勢いに乗った日本は、最終第5セットも奪った。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」公式Xは、「第5セット突入だ！」として第4セットのラスト2点の動画を公開。「32-30」となった激闘に海外ファンも様々な声を寄せた。

「なんていう日本のカムバックなの。Wowしか出てこないわ」

「クレイジーすぎるセットだわ」

「すごくハラハラした」

「文字通り椅子から落ちそうになりながら見てたよ」

「日本人の精神力だ！」

日本は18日は試合がなく、19日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）