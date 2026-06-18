W杯の大活躍が反響

北中米ワールドカップ（W杯）で初出場を果たしたカーボベルデは、15日（日本時間16日）に米アトランタで行われたグループHの初戦で、優勝候補スペインと0-0で引き分ける健闘を見せた。好守で大活躍だったのが40歳GKのヴォジーニャ。インスタグラムのフォロワー数は爆増し、遂に野球界の大物超えまで果たしている。

スペインの猛攻に晒されながら、歴史的な勝ち点1を獲得したカーボベルデ。その立役者となったGKヴォジーニャは知名度が一気にアップし、インスタグラムには異変が起きた。米放送局「ESPN」のサッカー専門Xによると、試合前まで5万人だったフォロワー数は、200万人超まで爆増した。

反響は広がり、日本時間18日午前7時時点のフォロワー数は1277万人まで増加。米メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平の1078万人を超える数字になったことが日本ファンの間で話題に。X上には「野球では世界的・大スター大谷翔平のフォロワー数と数日で同じに」「W杯の影響力がすごいってことだな」「大谷翔平がカーボベルデの謎の40歳GKにインスタフォロワー数ぶち抜かれた」といった反応が寄せられた。

世界を驚かせた小国カーボベルデ。さらなる躍進へ、日本時間22日に行われるグループ2戦目でウルグアイと戦う。



（THE ANSWER編集部）