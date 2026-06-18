シーズン中に外部から監督を招へいするのが異例なら、楽天の三木谷浩史オーナー（61）が監督の就任会見に同席するのもまた異例だった。17日、仙台市内で行われた吉井理人監督（61）の就任会見に関してだ。

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「会見の同席は三木谷オーナーの強い希望だと聞きました。吉井監督とは実際に会って話をしたそうですが、会ったのも一度や二度じゃなかったと言います」とは地元マスコミ関係者。

三木谷オーナーは「数ある日本一に輝いたプレーヤーとしての実績、メジャーリーグでも活躍されていたということもある。侍ジャパンの方でもピッチングコーチとして世界一になっている」と吉井監督を評価、23年WBCで侍ジャパンを世界一に導いた当時の栗山監督の推薦があったことも明かしたうえでこう言った。

「近年はなかなか優勝争いというか、Aクラスに入れない状況が続いてきた」「単純に今年の成績を追い求めるだけでなく、中長期的に様々な改革をしないと、継続的な強い球団は作れないと考えており、今回、吉井さんに監督就任をお願いすることになりました」「今回は本当に大きな節目というふうに考えておりまして、大変、大きな役割、任務、責任を引き受けていただいたので、本当に感謝しております」

吉井監督は監督交代のたびにチームの方針がコロコロと変わる多くの日本のプロ球団の現状を危惧している。大切なのはフロントで、監督が代わろうが、GMが代わろうが、チームの一貫した手法がないと強いチームはできないと考えている。その吉井監督が楽天の指揮を執ることを引き受けたのだから、グラウンド上の総責任者以上の権限を三木谷オーナーから与えられているのではないか。

前出の地元マスコミ関係者がこう言った。

「ハッキリとはわかりませんけど、オーナー自身が球団改革の必要性を訴え、そのうえで『大きな役割、任務、責任を引き受けていただいた』と言うくらいです。コーチ人事はもちろん、トレードやドラフトやFA、主力選手の処遇などに関する権限まで与えられているのではないか。そのうえで監督やGMに左右されないチーム作りの一貫した方針、方向性を打ち出して欲しいということでしょう。楽天には石井GMがいますけど、ひょっとするとGM以上の権限があるのかもしれません」

だとすれば、楽天では野村克也、星野仙一以来の全権監督ということになる。吉井監督は会見でこう言った。

「三木谷さんから大きな仕事を任されたことに、野球人としてとても嬉しかった。チームは大変な状況になっていますが、若い選手もいるし、可能性のあるチームだと思います。その可能性を形にしたい。急に強くなるとは思いませんが、長い目で見守ってくださればと思います」

楽天は16日現在、借金16のパの最下位。昨年まで4年連続4位、ここ12年で3位3回、優勝や2位は一度もない。オーナーの言う「なかなかAクラスに入れない」チームの改革を託された吉井監督への期待はとてつもなく大きい。

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そんな吉井新監督は、古巣ロッテではどのようなチームを作ろうとしていたのか。「一生懸命やったつもりです。選手たちにあまり分かってもらえなかったのは僕の力不足」と振り返ったその中身とは──。●関連記事 【もっと読む】吉井理人氏がロッテを語る（上）「メジャーのようなチームを作りたかった」の真意 も要チェックだ。