阪神のドラ1ルーキー・立石正広（22）が17日、登録抹消された。藤川監督は「心も体も強く、しっかり活躍する選手になってほしい」と奮起を促したように、今後はメンタルが課題になる。

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昨秋ドラフトでは3球団が競合したが、度重なるケガで出遅れた。5月19日の広島戦で初昇格を果たすと、セ相手に5試合で1本塁打、2打点、打率.409と上々のプロデビューを果たしたものの、交流戦で16打席連続無安打を喫するなど、大ブレーキ。内角を速球で攻められ、外角に変化球を投げられるとバットがクルクル。打率は.202まで下がり、交流戦に限れば同.129、1本塁打、4打点。四球はわずか1個で22三振。16日の西武戦では4打席連続三振で自信を喪失したのか、ベンチで目を真っ赤に腫らしていた。

西武・ロッテOBで、2000安打をマークした評論家の山崎裕之氏は「プロで壁に当たらなかった選手はいませんよ」と、こう話す。

「悩み、苦しむのは当然。今後も何度も壁が立ちはだかるでしょう。大事なのは、どうやってその壁を乗り越えるかです。打てないのはタイミングが上手く取れないからか、精神的に追い込まれているからなのか。悩んで、考え、分析するのが重要です。私の場合、自分自身の打撃の状態を把握できるようになるまで、10年もかかりましたよ（笑）」

阪神の先輩である森下翔太も、ルーキーイヤーは打率.237。打てずにベンチで悔し涙を流したこともある。「それでも二軍落ちした際は、『岡田監督（当時）のバカヤロー』と反骨心もあらわに、ファームで必死に汗を流していた」とは阪神OB。今季は審判とやり合うなど、良くも悪くもメンタルは強靭だ。

さらに上に行くのが佐藤輝明。1年目は59打席連続無安打と苦しんだが、後に「自信があるというか、何とかなるやろ、みたいな思いはあった」と振り返り、自身を「楽観主義者」と分析している。

「悔しいです。技術で解決するしかないので練習します」と言い残して、二軍に向かった立石。ここからが本当の試練だ。

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ところで、立石はなぜ入団早々に3度したのか。元陸上選手で筑波大准教授の谷川聡氏は、実際にその様子を見た上で「走り方」にも課題があると指摘する。いったい何がどう悪いのか。●関連記事 【もっと読む】阪神・立石正広は“走り方”にさえ問題あり では、それらについて詳しく報じている。