『今夜、秘密のキッチンで 』高杉真宙＆瀧本美織、撮了に「本当にあっという間でした」「楽しみながら撮影できた」【コメントあり】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の最終話が18日に放送を迎える。このたび全撮影を終了しクランクアップを迎えた。約3ヶ月にわたる撮影期間をともにしたキャスト・スタッフたち。笑い声の絶えない温かな現場でありながら、ひとつひとつのシーンに真摯に向き合い続けてきたチームは、最後の撮影を終えると大きな拍手に包まれた。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
若林慧役を演じた高杉真宙は、「現場が本当に明るく元気で、楽しくやらせていただける環境だったので、僕自身も現場に向かうのが楽しかったです。またいつか、もっと成長した姿を見せられるように頑張りたい」と感謝を伝えながら撮影を締めくくった。
また、小椋藤子役の瀧本美織は、「スタッフさん・キャストさんのみなさんと楽しみながら撮影できたことがすごくうれしかったです」とコメント。傷つきながらも前を向く藤子の姿は多くの視聴者の心をつかみ、彼女を応援する声は回を追うごとに大きくなった。瀧本は、そんな“藤子親衛隊”への感謝も語り、笑顔でクランクアップを迎えた。
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
◆高杉真宙
「本当にあっという間でした。日々大変なこともあったと思いますが、皆さんのおかげで現場が本当に明るく元気で、楽しくやらせていただける環境だったので、僕自身も現場に向かうのが楽しかったです。またいつか、もっと成長した姿を見せられるように頑張りたいと思います。皆さんとまた顔を見て、一緒に撮影ができる日を楽しみにしております。本当にありがとうございました」
◆瀧本美織
「皆さん本当にお疲れさまでした。スタッフさん、キャストさんのみなさんと楽しみながら撮影できたことがすごくうれしかったです。藤子親衛隊の皆様！私は第二の人生も頑張って生きてまいりたいと思いますので、どうぞこれからもついてきてください。本当にありがとうございました」
若林慧役を演じた高杉真宙は、「現場が本当に明るく元気で、楽しくやらせていただける環境だったので、僕自身も現場に向かうのが楽しかったです。またいつか、もっと成長した姿を見せられるように頑張りたい」と感謝を伝えながら撮影を締めくくった。
また、小椋藤子役の瀧本美織は、「スタッフさん・キャストさんのみなさんと楽しみながら撮影できたことがすごくうれしかったです」とコメント。傷つきながらも前を向く藤子の姿は多くの視聴者の心をつかみ、彼女を応援する声は回を追うごとに大きくなった。瀧本は、そんな“藤子親衛隊”への感謝も語り、笑顔でクランクアップを迎えた。
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
◆高杉真宙
「本当にあっという間でした。日々大変なこともあったと思いますが、皆さんのおかげで現場が本当に明るく元気で、楽しくやらせていただける環境だったので、僕自身も現場に向かうのが楽しかったです。またいつか、もっと成長した姿を見せられるように頑張りたいと思います。皆さんとまた顔を見て、一緒に撮影ができる日を楽しみにしております。本当にありがとうございました」
◆瀧本美織
「皆さん本当にお疲れさまでした。スタッフさん、キャストさんのみなさんと楽しみながら撮影できたことがすごくうれしかったです。藤子親衛隊の皆様！私は第二の人生も頑張って生きてまいりたいと思いますので、どうぞこれからもついてきてください。本当にありがとうございました」