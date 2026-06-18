小林幸子、さだまさしのライブで芸能界引退・東山紀之氏と再会「相変わらずかっこいい」 貴重な最新ショットを公開
歌手の小林幸子（72）が17日、自身のインスタグラムを更新。かねてより親交の深い、シンガー・ソングライターのさだまさし（74）のコンサートを訪れたことを報告し、さらに会場で再会した東山紀之氏を交えた豪華な楽屋ショットを公開した。
【写真】「相変わらずかっこいい」小林幸子が感激！東山紀之氏との貴重な最新ショット ※2枚目
小林は「さだ兄ぃのコンサートを久しぶりに見に行けました!!」とうれしそうに報告。「兄ぃのライブは、笑って、泣いて、はしゃいで、しっとり聴いて。。いつも最高」とさだの唯一無二のステージを大絶賛。ライブ中、さだの代表曲『雨やどり』の場面では、『雨やどり』の場面では、「面白くて、勉強にもなりました」と刺激を受けた様子をつづっている。
投稿では、楽屋裏での貴重なオフショットも披露された。さだのイラストが描かれたお土産を手に、笑顔でポーズを決めるさだとの2ショットに加え、さらに驚きのサプライズも。
「そして、東山くんにも久しぶりに会えましたー」と明かし、元俳優・歌手で2023年に引退した東山氏、中央のさだ、そして小林の3人が並ぶ豪華なスリーショットを公開。黒いキャップにメガネ姿のスタイリッシュな東山氏に「相変わらずかっこいい」と、久しぶりに再会した変わらぬたたずまいに太鼓判を押した。
【写真】「相変わらずかっこいい」小林幸子が感激！東山紀之氏との貴重な最新ショット ※2枚目
小林は「さだ兄ぃのコンサートを久しぶりに見に行けました!!」とうれしそうに報告。「兄ぃのライブは、笑って、泣いて、はしゃいで、しっとり聴いて。。いつも最高」とさだの唯一無二のステージを大絶賛。ライブ中、さだの代表曲『雨やどり』の場面では、『雨やどり』の場面では、「面白くて、勉強にもなりました」と刺激を受けた様子をつづっている。
「そして、東山くんにも久しぶりに会えましたー」と明かし、元俳優・歌手で2023年に引退した東山氏、中央のさだ、そして小林の3人が並ぶ豪華なスリーショットを公開。黒いキャップにメガネ姿のスタイリッシュな東山氏に「相変わらずかっこいい」と、久しぶりに再会した変わらぬたたずまいに太鼓判を押した。