滝沢眞規子、一時帰国したイギリス留学中・長男のために“おもてなし” 「絶対イギリスで食べない」日本の“食べ物”を紹介
モデルの滝沢眞規子（47）が、18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。スーパーでの購入品紹介と料理する様子を披露し、長男が留学先のイギリスでは食べない食べ物を明かした。
【動画】「イギリスでは絶対食べない」滝沢眞規子が明かした日本ならではの食材
滝沢は、「【お料理】週末スーパー買い出し＆自家製ジンジャーエール、カレー作り」と題した動画で、長男がイギリスから帰国してすぐに購入した食材を紹介。購入したのはイギリスでは食べられないという“日本ならでは”の食材が登場し「ロールパンとかイギリスではあまり食べないので」と明かしている。
さらに「もずくとか絶対イギリスで食べないから買ってきました。あとアジのお刺身。イギリスでは買わないから」と、新鮮な魚介類も調達し、一時帰国中の愛息子のために自家製ジンジャーエールとカレーを手作りしていた。
滝沢は「息子がいると、料理がやる気になりますね！息子はすごい身体を鍛えているので、タンパク質を意識的に摂るようにしている」と大豆やひよこ豆が入ったタンパク質多めのカレーと、イチから材料を煮込んで作ったジンジャーエールを紹介している。
他にも、長男が日本に帰国すると“まずやること”として「髪を切ります」と意外な習慣や、イギリスの美味しい紅茶にハマった話など、滝沢家のリアルな帰国後の過ごし方を披露していた。
コメント欄には「美人で稼ぐ力もあって料理上手で…パーフェクトうーまん」「イギリスから帰ってきて、次の日にお買い物、お料理、本当に尊敬しかないです。私なら数日間寝込みそう」「こういうのが1番好き！」「声も良い、テンションも良い、内容も簡潔でわかりやすいし、モチベも上がるし、お綺麗だし、もう素敵！」などと、さまざまな反響が寄せられていた。
【動画】「イギリスでは絶対食べない」滝沢眞規子が明かした日本ならではの食材
滝沢は、「【お料理】週末スーパー買い出し＆自家製ジンジャーエール、カレー作り」と題した動画で、長男がイギリスから帰国してすぐに購入した食材を紹介。購入したのはイギリスでは食べられないという“日本ならでは”の食材が登場し「ロールパンとかイギリスではあまり食べないので」と明かしている。
滝沢は「息子がいると、料理がやる気になりますね！息子はすごい身体を鍛えているので、タンパク質を意識的に摂るようにしている」と大豆やひよこ豆が入ったタンパク質多めのカレーと、イチから材料を煮込んで作ったジンジャーエールを紹介している。
他にも、長男が日本に帰国すると“まずやること”として「髪を切ります」と意外な習慣や、イギリスの美味しい紅茶にハマった話など、滝沢家のリアルな帰国後の過ごし方を披露していた。
コメント欄には「美人で稼ぐ力もあって料理上手で…パーフェクトうーまん」「イギリスから帰ってきて、次の日にお買い物、お料理、本当に尊敬しかないです。私なら数日間寝込みそう」「こういうのが1番好き！」「声も良い、テンションも良い、内容も簡潔でわかりやすいし、モチベも上がるし、お綺麗だし、もう素敵！」などと、さまざまな反響が寄せられていた。