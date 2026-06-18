池袋西口に「魁力屋」が新オープン　6日間限定で看板メニューが110円引きに！

ラーメンチェーンの「京都北白川 ラーメン魁力屋」が2026年6月23日、東京・池袋西口にグランドオープンする。開店日から6日間限定で「京都背脂醤油ラーメン」全種類が110円割引というお得なキャンペーンを実施。1年ぶりとなる都内での出店とのことで、盛り上がりが期待できる。

毎日食べても飽きない懐かしラーメンが池袋西口に登場！

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は、ラーメン激戦区である京都・北白川で誕生した全国チェーンのラーメン店。看板メニューの「京都背脂醤油ラーメン」は、熟成醤油ダレとあっさりとした鶏ガラスープに背脂を合わせた商品で、「毎日食べても飽きがこない素朴で懐かしい味わい」（同社）が魅力だ。

京都北白川 ラーメン魁力屋「池袋西口店」グランドオープン！

現在都内だけで22店舗ある「魁力屋」だが、2026年6月23日に池袋西口で新店がオープンする。都内での出店は約1年ぶりとなる。

池袋西口店のオープンを記念して、同店では「京都背脂醤油ラーメン」全種類を税込価格から110円引きで提供する。2026年6月23日から28日の6日間限定で下記の価格で楽しめるという。

・京都背脂醤油ラーメン 850円(税込935円)→750円(税込825円)

・京都背脂醤油味玉ラーメン 970円 (税込1067円)→870円(税込957円)

・京都背脂醤油肉入りラーメン 1,050円 (税込1155円)→950円(税込1045円)

・京都背脂醤油九条ねぎラーメン 1050円 (税込 1155円)→950円(税込1045円)

・京都背脂醤油全部のせラーメン 1110円 (税込1221円)→1010円(税込1111円)

・京都背脂醤油“極み”全部のせラーメン 1290円 (税込1419円)→1190円(税込1309円)

看板メニュー 京都背脂醤油ラーメン

いつもより少しお得に楽しめるこの期間に、ぜひ新店に訪れたい。

■京都北白川 ラーメン魁力屋 池袋西口店

住所：東京都豊島区西池袋1-34-4 共栄ビル1〜3階

営業時間：11時〜27時（26時45分LO）

席数：カウンター21席、テーブル4人掛け5卓、テーブル2人掛け1卓

オープン記念 110円引き

【画像】コクとあっさりを兼ね備えた愛されラーメン 池袋西口に新店舗オープン！（3枚）