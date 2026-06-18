ふるさと納税で「10万円」寄付したのに、住民税があまり下がっていない気がします。なにか手続きを間違えたのでしょうか…？

10万円寄付してもそのまま住民税からは引かれない？ 通知書を見る前に知るべき自己負担2000円と所得税還付の仕組み

まず大前提として、ふるさと納税は「寄付した金額がそのまま住民税からすべて差し引かれる制度」ではありません。ふるさと納税の基本ルールとして、どれだけ多くの金額を寄付したとしても、必ず「自己負担額の2000円」が発生します。

つまり、10万円を寄付した場合に税金からマイナスされる最大の合計金額は、2000円を差し引いた「9万8000円」となります。さらに重要なのは、「どのような方法で申請（手続き）をしたか」によって、その9万8000円がどこから差し引かれるかが変わる点です。

ワンストップ特例制度を使った場合、控除のすべてが翌年の「住民税」から差し引かれます。一方で、医療費控除などを併せて行うために「確定申告」をした場合、控除は「所得税」と「住民税」に分かれて適用されます。

所得税については「還付金」として一部のお金が還付され、残りの金額が翌年の住民税から差し引かれる形になります。



自宅に届く住民税決定通知書のどこを見る？ 10万円の寄付が正しく反映されているかを確かめる3つのチェックポイント

では、実際に税金が安くなっているかどうか、手元の書類で確かめてみましょう。毎年5月から6月ごろになると、会社員の方は勤務先から「住民税決定通知書」という書類が配られます。この通知書を開いたら、次の3つのポイントに注目して金額をチェックしてみてください。

まず見るべきなのは「税額控除額」や「寄附金税額控除額」と書かれた欄です。自治体によって記載のされ方は異なりますが、ここにふるさと納税によって安くなった住民税の金額が直接記載されています。

なお、よくある勘違いとして「毎月の給与明細」で確認しようとする人がいますが、給与明細に書かれている住民税の額だけでは、ふるさと納税でいくら安くなったのかという詳細な内訳までは確認できません。ふるさと納税による控除額を正確に把握したい場合は、「住民税決定通知書」の税額控除の項目を見るようにしましょう。



申請を忘れた？ 名義が違う？ 金額が合わないときに考えられる5つの原因と今からできる解決策

通知書をいくら確認しても「やっぱり金額が全然足りない」「10万円寄付したのに控除額が0円になっている」という場合、何らかの手続きミスやルール違反が生じている可能性が高いです。よくある5つの失敗原因と、その対処法を整理しました。

1つめは、自身の年収に対する「控除上限額（限度額）」を超えて寄付してしまったケースです。ふるさと納税は、年収や家族構成によって控除上限額が決まっています。もし自身の本来の上限額が「6万円」だった場合、10万円を寄付しても、超えてしまった分はただの自己負担（純粋な寄付）になってしまい、税金からは控除されません。

2つめは、寄付の手続き自体はしたものの、税金の申請手続きを完全に忘れてしまったケースです。これでは自治体側がふるさと納税の事実を把握できないため、控除は適用されません。

3つめは、ワンストップ特例制度の「5自治体以内」というルールを超えて、6つ以上の自治体に寄付してしまったケースです。この場合、送ったワンストップの申請書はすべて無効化されてしまいます。

4つめは、ワンストップ特例の申請書を出した後に、医療費控除などのために「確定申告」を行った（確定申告の際にふるさと納税の情報を記載し忘れた）ケースです。税金のルール上、確定申告を一度でも行うと、それまでに出していたワンストップ特例の申請はすべて無効になります。

5つめは、寄付者の名義を間違えたケースです。ふるさと納税は、税金を納めている本人の名義で行う必要があります。

もし、これらのミスで「控除されていなかった」と気づいても諦める必要はありません。寄付した年の翌年から5年以内であれば、税務署に対して「更正の請求」や「還付申告」という手続きを行うことで、本来受けるべきだった税金の控除を後からやり直して、納め過ぎた税金の還付を受けられる可能性があります。



まとめ

ふるさと納税で10万円を寄付したのに住民税が変わっていないと感じたら、まず自己負担額の2000円を差し引いた控除額が適切に反映されているかを確認してみましょう。また、ふるさと納税による控除は住民税だけでなく所得税の還付にも反映されるため、両方を合わせて確認することが大切です。

今後ふるさと納税を利用する際は、事前に控除上限額を確認したうえで、名義や申請期限などのルールを守って手続きを行うことが重要です。制度の仕組みを正しく理解することで、ふるさと納税をより有効に活用しやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー