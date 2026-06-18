税金や社会保険料の支払いを少なくする方法はないか。東大卒ファイナンシャルプランナーの服部貞昭さんは「年金暮らしの方の場合、子どもと協力して税金や社会保険料を減らす方法がある」という――。（第3回）

※本稿は、服部貞昭『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／kazuma seki ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki

■子どもと協力すれば税金が減る

年金をもらっている高齢夫婦は子どもと別に住んでいるケースも多いですが、その子どもとうまく協力すれば家族全体で税金と健康保険料を減らすことができます。

扶養には「税金の扶養」と「健康保険の扶養」の2種類がありますが、まずは、「税金の扶養」の話です。

年金収入が65歳未満で118万円以下、65歳以上で168万円以下（どちらも所得58万円以下）なら、子どもの「税金の扶養」に入ることができます。

すると、子どもが「扶養控除」を受けることができ、子どもの税金を減らせます。

「扶養控除」というと、通常は、親が子どもを扶養にするケースが多いですが、親が年金生活になって収入が少なかったら逆パターンもありということです。しかも、親が70歳以上だと、扶養控除の金額も大きくなります。

たとえば、2人とも70歳以上の両親が、別居している年収500万円の子どもの扶養に入れば、子どもの税金（所得税＋住民税）が約14万円も減ります。

給与と年金の収入合計が60歳以上で180万円未満なら、子どもの社会保険の扶養に入れる年齢は75歳未満で、

・年金と給料、その他の収入の合計が180万円未満、

かつ、

・子どもの年収の2分の1未満

であれば、子どもの健康保険の扶養に入ることができます。

すると、国民健康保険料の支払いがなくなりゼロですみます。

出所＝『届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）

■健康保険の扶養に入れるのは74歳まで

年金生活者であっても、国民健康保険料がかかり負担が大きいですが、働いている子どもの健康保険の扶養に入れば、負担をゼロにできます。

たとえば、年金収入が夫160万円、妻80万円なら、国民健康保険料は年間で約5万円（2025年、新宿区）かかりますが、これがゼロになるのですから、非常に嬉しいです。

なお、子どもの健康保険の扶養に入れるのは74歳までです。75歳になると「後期高齢者医療制度」という別の公的医療保険制度に加入するため、子どもの扶養に入っていても自動的に外れます。

■夫より子どもの扶養に入ったほうがお得

60歳を過ぎて夫が働いている場合でも、定年退職後の再雇用だと年収が激減し、年収300万代というのもよくある話です。

むしろ子どものほうが年収が高いことのほうが多いでしょう。

税金の「扶養控除」は年収が高い人が受けたほうが、減税額も大きいですので、夫ではなく子どもの税金の扶養に入ったほうがお得です。

また、健康保険についても、夫が完全に退職して年金生活に入ったら、国民健康保険料の支払いが負担になりますので、子どもの扶養に入ったほうがお得です。

写真＝iStock.com／kazuma seki 夫より子どもの扶養に入ったほうがお得（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／kazuma seki

税金の扶養に入るには、「同一生計」である必要があります。

また健康保険の扶養に入るには「生計を維持」されている必要があります。

子どもと同居している場合は、年収の条件さえ満たせばOKです。

■仕送りしていればOK

子どもと別居している場合は、子どもからの、生活費・療養費等の仕送りが必要になります。

税金のほうは、国内に住んでいれば特に基準はありません。いくらでもいいので仕送りをしていれば良いでしょう。

海外に住んでいる親族の場合は、年間38万円以上の送金が必要です。

社会保険のほうは、基準が厳しく、子どもからの仕送り額が年金収入より多い必要があります。子どもから毎年100〜200万円くらいの仕送りを受けるのはちょっと厳しいかもしれませんね。

いずれにしても、子どもを含めて家族全体で協力し合うと、税金も社会保険料も減らすことができます。

ふだんから子どもと良い関係を築き家族円満だと、負担も減らせるのですね。

写真＝iStock.com／Seiya Tabuchi 仕送りしていればOK（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／Seiya Tabuchi

■早死にすると損

年金の繰り下げ受給をすると、1カ月当たり0.7％年金が増額されます。最長75歳まで繰り下げることができ、その場合は84％増額されます。これが一生続きます。

もらえる年金の金額だけ見ると、繰り下げたほうが増額されてお得なように見えます。年金を繰り下げれば長生きしたときのリスクに備えることはできます。

ただ逆に、早く亡くなると、もらえる累計金額は少なくなります。本人が亡くなった後に遺族がもらえる遺族年金は増額されません。

公益財団法人生命保険文化センターの発表によると、2021年度末時点で、実際に繰り下げ受給を選択した人の割合は全体のわずか1.8％です。

繰り下げ受給を選択する人が少ないため、政府は「人生100年時代」として高齢になっても働き続ける生活様式とともに繰り下げ受給を勧めています。

■「ねんきん定期便」の記載に注意

毎年送られてくる「ねんきん定期便」のハガキにも、70歳繰り下げの42％増の金額と、75歳繰り下げの84％の金額が掲載されています。

出所＝『届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）

しかし、その背景には、長生きする人が増えると年金の支給額が増えて将来の年金財政を圧迫するため、なるべく受給開始する年齢を遅くしてもらいたいという意図があります。

そのうえで、想定より早く亡くなってしまえば、年金支給額の合計は少なくすみます。

■「年金は80歳から」で大炎上

ある政治家の方が過去に「年金の受給開始年齢は80歳でもいいのではないか」という趣旨の発言をしたことで世論が盛り上がったことがありますが、ある意味、国のホンネといえるかもしれません。

繰り下げ受給にはメリットとデメリットがありますので、国の思惑に惑わされず、慎重に検討されたほうが良いでしょう。

参考までに、私は自社運営のメディアサイトやYouTubeチャンネルで、年金関連の話題を扱っていますが、年金繰り下げについては読者や視聴者の反応があまり良くありません。むしろ、年金繰り上げのほうが反応が良く盛り上がっています。

その理由ですが、損得というよりもむしろ、早く年金をもらって若いうちに楽しんで豊かな人生を過ごすという考え方をする人が増えているように感じます。

「人生100年」というのは、あくまでも理想の世界の話で、現実は寝たきりや病院通いの毎日。そんな親世代を見ている50〜60代の人たちが、自分は老後の人生をどう生きるか、真剣に検討しているのかもしれません。

■破綻しないが減る可能性はある

「年金制度は破綻するのか？」という質問がよくあります。少子高齢化で将来を支える子供の人数が激減しているのに、高齢者は増えていますので、心配になる方もいらっしゃるでしょう。

結論からいうと、年金制度は破綻することはありません。なぜなら、日本の年金制度は、原則、現役世代が支払った保険料から、年金受給者に年金を支給するという「賦課方式」を採用しているからです。

民間の積み立て保険のように、自分が支払った保険料が将来戻ってくるわけではなく、今、現役世代が支払った保険料が支給されます。

少子化で現役世代の人数が減りますがゼロにはなりませんので、支給される年金もゼロになることはなく年金制度は破綻しないのです。

とはいえ、もらえる年金の金額が将来減る可能性は十分にあります。

65歳で年金をもらい始める時点の年金額の現役世代の手取りに対する割合を「所得代替率」といいます。

2024年度の所得代替率は61.2％ですが、今後、少しずつ減っていく予定です。政府は、最終的には50％は確保する方針としています。

■「2058年に年金が底をつく」最悪シナリオ

年金はGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）によって運用されており、2025年3月末時点で約250兆円（国民年金分12兆円、厚生年金分238兆円）あります。

今後、現役世代からの保険料収入が減っても、この積立金を取り崩すことで、支給額を確保できるからです。

服部貞昭『届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）

しかし、経済が1人当たりゼロ成長となり出生率が低位となる最悪のケースでは、2058年に国民年金分の積立金が底をつき、2059年に所得代替率が35％程度に落ちる可能性があります。

しかも、少子化は政府が予測する低位より低い状況で進んでおり、今後、もっと早い段階で積立金が底を尽きる可能性も出てきます。

個人的にできる対策としては、年金にすべてを頼るのではなく、自分で老後資金を準備しておくことでしょう。

これから老後になられる方も、すでに老後の方も、2024年度から拡大された新NISAなどの非課税制度をうまく活用しながら、自分の資産を増やしていくことをオススメします。

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服部 貞昭（はっとり・さだあき）

ファイナンシャル・プランナー、新宿・はっとりFP 事務所代表

長野県須坂市生まれ。東京大学工学部卒業後、KDDIにてシステムエンジニアとして勤務。2014年に独立し、現在はファイナンシャル・プランナーとして、お金に困っている人の相談にのりながら、身近なお金に関する情報発信に携わる。ライフマネー・税金・相続関連のオウンドメディアを複数運営、総合月間150万PV超。これまでに2000本以上の記事を執筆・監修。登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOSチャンネル」をはじめ、「ZEIMO」など4つのマネー系チャンネルを運営し、累計再生回数2200万回を超える。著書に『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえる お金大全』（自由国民社）、『知れば知るほど得する年金の本』（知的生きかた文庫）。

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（ファイナンシャル・プランナー、新宿・はっとりFP 事務所代表 服部 貞昭）