◆米大リーグ ドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発登板。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１１分開始というハードスケジュールとなる中、６回７安打４失点で７勝目（２敗）をつかんだ。球数９１球、最速は１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。６回にフリーマンに逆転２ランが飛び出し、大谷に勝ち星がついた。

左膝の炎症からの“復帰登板”で右手中指のマメからも出血が見られたが、試合をつくった大谷。さらに６回には代打で打席に立ち、本拠地が騒然となった。フリーマンの逆転２ランが出た直後、２死走者なしで「５番・ＤＨ」のロハスの代打として記録上はまだ降板していない大谷がコールされた。登板日の代打は初めてで、初球に反応するも遊ゴロに倒れた。

ロバーツ監督は「翔平が６回まで投げてくれた」とこの日の投球を称賛した上で「（６回の続投は）少し考えたよ。でも球数は問題なかったし、マーク（プライアー投手コーチ）とも話をした。大谷の球威もまだ落ちていなかったから。もう１イニング行ってくれれば、あと３イニングで使う投手を減らすことができると思った。そして結果的にうまくいった」と明かした。

この日の大谷の投球に関しては「球自体は良かったと思う。スイーパーはこれまでのような圧倒的な空振りを取る球ではなかったけど、それでも必要な場面ではしっかり投げ切る方法を見つけていた。ただ、（左）膝の影響もあってまだ投球フォームの調整を続けているところだと思う」と評価。左膝や右手中指のマメの影響で今後の登板間隔が空く可能性はあるかと聞かれると「可能性はある。ただ、マメにはダーマボンド（皮膚接着剤）を使ってるし、今日それが取れたのか、それとも使った影響なのかは分からないけれど、終盤に出血した。ただ、今のところは水曜日や次の木曜日の登板に支障が出るとは思っていない。将来的に休養を挟むことはあるかもしれないが、現時点では良い状態にある。今日は登板後の状態も良かった」と振り返った。