「My hands are tied」の意味は？手が結ばれていて...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみると、なんとなく意味がわかるかも。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「どうすることもできない」でした！

「My hands are tied」は「どうすることもできない」という意味のフレーズ。

助けたい気持ちはあるけれど、ルールや立場のせいでできないときに使える表現です。

少し申し訳ない気持ちを伝えたいときに覚えておきたいフレーズですね。

「I’d love to help, but my hands are tied.」

（助けたいけど、どうすることもできないの）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。