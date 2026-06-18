「My hands are tied」の意味は？手が結ばれていて...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「My hands are tied」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳してみると、なんとなく意味がわかるかも。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「どうすることもできない」でした！
「My hands are tied」は「どうすることもできない」という意味のフレーズ。
助けたい気持ちはあるけれど、ルールや立場のせいでできないときに使える表現です。
少し申し訳ない気持ちを伝えたいときに覚えておきたいフレーズですね。
「I’d love to help, but my hands are tied.」
（助けたいけど、どうすることもできないの）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部