◇インターリーグ ドジャース5−4レイズ（2026年6月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点で降板。打線が6回に逆転して7勝目を挙げ防御率は1.47。先発専念から代打出場という新たな大谷劇場に球場も騒然となった。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――5回に4失点したが投球内容を振り返って。

「状態は比較的よかったのかなと。本当にあの回（5回）かなと。先頭の四球が良くなかった」

――膝の状態や指の出血などコンディションは。

「うーん。どうなんですかね。特に投げてる時はあまり関係ないかなとは思うので。必ずしも常に万全な状態で100％で投げられるわけじゃないですし、シーズンやっていればそういうこともあるので、そういう中で試合を取れたのは大きかったかなと思います」

――100％じゃない中、6回まで投げられた。

「全体に投げ心地もよかったですし、入りとしても良かった。本当にあの回だけかなと思うので、いいところもあったし悪いところももちろんあったしというゲームだったかなと思います」

――左膝の状態が懸念されたが、登板しない可能性はあったのか、修正などはしたのか。

「動き自体は修正して入れたので、まず良かったですし。明日休みがあるので、投げられる状態なら特に回避することなく投げようと思っていたので、最低限の調整とゲーム内容だったのかなとは思っています」

――6月に入って変えたところや健康を保つことは。

「それはないですね、基本的には登板間のスケジュールも決まっていますし、登板スケージュール自体はチームが決めるので、増やすも減らすもチーム次第ではあるんですけど、一番やるべきことはシーズン通して健康でしっかりポストシーズンの時期に入った時に全員がプレーできる状態であることなので、そこのマネジメントに関してはチームに任せている状態です」

―─投手専念から代打はいつ頃言われたのか。

「降りた時です。まだ負けていたビハインドシチュエーションだったので、その前にフレディ（フリーマン）がホームランを打ちましたけど」

――動揺や焦りは。

「全然ないです。いけるときというか、もちろん常に準備していますし、投げるだけの日も打つ方の準備も登板前にやるので、特に不安なくというか、そのままの感じでいきました」

――自身で打席に立ちたいと希望したのか。

「いやいや監督からです」

――マウンドを降りてから、打席までの準備は。

「ほぼしなかったですね。ゲーム前にスイングの準備というかハードめに振ってからゲームに入るので、体も温まっていますし、いいアプローチ自体はできたので抜けるかどうかはあとは打球に聞いてくれってことでしかないので、いい反応が出来た打席だったかなと思います」