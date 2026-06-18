フタバフルーツパーラーのアメリカンチェリー限定スイーツ♡初夏だけの贅沢な味わい

旬の果実を主役にしたスイーツで人気のフタバフルーツパーラーから、初夏限定のアメリカンチェリーメニューが登場しました。今回販売されるのは、みずみずしいアメリカンチェリーをたっぷり味わえるパフェとフルーツサンドの2種類。果実店ならではのこだわりが詰まった贅沢な味わいで、旬の美味しさを存分に堪能できる期間限定メニューです♡

初夏を彩るアメリカンチェリーパフェ

フタバフルーツパーラーは、創業80年以上を誇る中野の老舗果実店「フタバフルーツ」とのコラボレーションから生まれたフルーツパーラーです。

旬の果物を最も魅力的な形で届けることを大切にしており、今回の主役は初夏に旬を迎えるアメリカンチェリー。

「サマールージュパフェ アメリカンチェリー＆ティー」は、価格1,760円（税込）、ドリンク付きは2,035円（税込）です。

このパフェには、フレッシュなアメリカンチェリーと、深いコクと甘酸っぱさを引き出したバルサミコハニーマリネの2種類のチェリーを使用。異なる味わいを一度に楽しめるのが魅力です。

さらに、香り高い紅茶ゼリーやカシスソルベをアクセントに、ミルクアイスクリーム、スティックパイ、フィアンティーヌ＆ナッツ、オレンジシャンティを重ねた贅沢な仕上がり。

チェリーの濃厚な甘みと爽やかな酸味が織りなす、大人のための初夏パフェとなっています。

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爽やかな香り広がるフルーツサンド

もうひとつの限定メニューは「季節のフルーツサンド アメリカンチェリー・ブラン」。

価格は1,540円（税込）、ドリンク付きは1,815円（税込）です。

艶やかなアメリカンチェリーを主役に、コクのあるマスカルポーネクリームをたっぷり合わせたフルーツサンドは、見た目も華やか。果実のみずみずしさとクリームのなめらかな口どけが絶妙にマッチします。

さらにオレンジの爽やかなアロマをプラスすることで、チェリーの甘みを引き立てながら後味は軽やか。暑さが増す季節でも食べやすく、ティータイムにもぴったりの一品です。

シンプルながら素材の魅力を存分に楽しめる、フルーツパーラーならではのこだわりが感じられます。

販売期間と店舗情報をチェック

アメリカンチェリーメニューの販売期間は、2026年6月16日（火）から7月中旬までを予定しています。

なお、販売終了時期は仕入れ状況によって変動する場合があります。また、果実の仕入れ状況により内容が変更となる可能性があります。

旬のアメリカンチェリーを使用した期間限定メニューのため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

販売店舗：フタバフルーツパーラー 新宿マルイ本館店／フタバフルーツパーラー アトレ川崎店

初夏だけの贅沢な果実体験を楽しんで

フタバフルーツパーラーのアメリカンチェリー限定メニューは、果実の魅力を存分に引き出した特別なスイーツです。

フレッシュとマリネ、異なる表情のチェリーを楽しめるパフェや、マスカルポーネクリームと合わせたフルーツサンドは、この季節だけのご褒美にぴったり。

旬の美味しさを味わいながら、少し特別なカフェタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♪