◇W杯北中米大会1次リーグL組 イングランド 4―2 クロアチア（2026年6月17日 ダラス）

イングランドがクロアチアとの1次リーグ第1戦を4―2で制した。前半12分にFWケーンが蹴り直しのPKを決めて先制。32歳のエースは1―1の同42分に右CKでこの日2点目となる豪快なヘディング弾を決めた。

前半追加タイムに2―2に追いつかれたイングランドだが、後半2分に速攻からMFベリンガムが勝ち越し弾。3―2の同40分には途中出場のFWラッシュフォードがダメ押し弾を決めた。2018年ロシア大会準優勝、22年カタール大会3位の強敵を4―2で下した。

主将のケーンは「最終的に勝ち点3を手にして最高のスタートが切れた」と満足感を漂わせた。前半の2失点に関しては「ラインが下がって失点してしまった」と嘆いたが、ハーフタイムにトゥヘル監督が「負ける時は自分たちのスタイルを貫いて負けよう」と声をかけられたという。後半早々にはボールを回して自陣から速攻の機会をうかがってベリンガムの勝ち越し弾につなげた。

終了間際にも最後方のGKからボールをつないでダメ押し弾。相手ボールの際は積極的にプレスをかけ、めりはりをつけたプレーでクロアチアを圧倒。ケーンは「後半は全速力で臨んで相手はついてこれなかった」と手応えを口にした。

サッカーの母国にとっては地元開催だった1966年大会以来となる優勝を狙う大会。「チームにとって最高のチャンス」と意気込んでいたエースが2得点で伝統国を引っ張り、王座奪回への一歩を踏み出した。