サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１８日、グループリーグＬ組のイングランド−クロアチアが行われ、イングランドが４−２で勝利した。

クロアチアという好敵手が、眠っていた潜在能力を引き出し出したのかものかもしれない。６０年ぶりの頂点を狙うイングランドが、粘るクロアチアを振り切り、好発進した。

１０分頃のＰＫのチャンス。エースで主将のケーンが一度は止められたものの、相手ＧＫがゴールラインを踏んでおらず、やり直し。２回目は落ち着いて決めて先制した。３６分に追いつかれたが、４０分過ぎ、再びケーンがライスのＣＫをどんぴしゃで合わせ勝ち越し。だが前半終了間際、また同点に追いつかれた。

前回４強、前々回は準優勝のクロアチアとの白熱した攻防。だが、後半開始早々、アンダーソンのパスにレアル・マドリード（スペイン）でプレーするベリンガムが抜けだして勝ち越しゴールを決めると、終了間際には名門バルセロナ（スペイン）で奮闘するラッシュフォードが、リードを広げる４点目を決めた。

きら星のごとくスターが集まる世界一のリーグ、イングランド・プレミアリーグ。そこでもまれる選手が大半を占めるイングランド代表は、それでもタイトルが遠かった。豪華なメンバーをそろえ、内容も結果もなかなか伴わなかった。

２年前の欧州選手権も準優勝で終わると、ドイツ出身のトゥヘル監督を招いた。チェルシー（イングランド）で欧州チャンピオンズリーグをとるなど、実績十分の戦術家。トゥヘル監督はケーンを中心としたチームはそのままに、ベリンガムやライスなど豪華なタレントの個性を生かすチームを作り上げ、この大舞台に乗り込んできた。

主将のケーンは「優勝を狙う絶好のチャンスであることは間違いない」と力強く語る。不屈で知られる強敵クロアチアを、力でねじ伏せたサッカーの母国。充実のスタートだ。（星聡）